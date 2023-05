En medio de un altercado con la Policía, fue asesinado a tiros el luchador de MMA, Mauro Chaulet

En medio de un altercado con la Policía Militar de Brasil en la ciudad de Porto Alegre, murió el luchador profesional de MMA (Artes Marciales Mixtas), Mauro Chaulet a los 34 años como consecuencia de las heridas generadas por un disparo en la espalda. View this post on Instagram A post shared by Mauro Chaulet (@maurochaulet)

El hecho se habría suscitado en la madrugada del domingo en un bar llamado Auma y fue difundido por el medio Radio Guaíba. De acuerdo con el informe de las autoridades, todo inició cuando Chaulet y su acompañante abandonaban el establecimiento en un automóvil Mercedes-Benz C 250 y cuando los agentes intentaron detenerle, este supuestamente respondió con disparos.

Acto seguido, el profesional de MMA habría mantenido una disputa con el agente que se encontraba fuera de servicio al que le propinó un disparo en la ingle. Posterior a esto, Chaulet recibió un disparo en la espalda y su acompañante dos en estómago.

A pesar de las heridas, el luchador pudo seguir conduciendo su vehículo hasta que acabó perdiendo el control e impactando con un coche modelo Fiat Palio. Aunque el oficial de Policía pudo sobrevivir al ser sometido a una intervención quirúrgica en el Hospital Pronto de Socorro, el deportista de 34 años no pudo correr la misma suerte y murió en el acto al no resistir las heridas. La mujer, que al parecer tiene antecedentes por robo, agresión, falsificación de documentos, estafas y amenazas, también pudo salvarse.

Dos versiones

Sobre los hechos está una versión oficial difundida por las autoridades donde aclararon que la figura de la MMA le sustrajo el arma al oficial, al que hirió y abrió fuego mientras intentaba huir. No obstante, el citado medio de comunicación brasileño reseñó una confesión anónima de un testigo ocular, afirmando que fue el mismo agente el que se disparó accidentalmente en la pierna en medio del forcejeo.

Chaulet tenía 34 años y antecedentes por agresión, organización delictiva y uso de documentación falsa. El deportista ostentaba el récord profesional de 13 victorias y nueve derrotas. Cinco triunfos fueron por KO y otros cinco por sumisión. En sus últimos tres encuentros se había hecho con la victoria después de su última derrota ante Manoel Sousa en mayo de 2022.

