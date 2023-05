Francia equipará batallones ucranianos con vehículos blindados y tanques ligeros

Francia entrenará y equipará a batallones ucranianos con “decenas” de vehículos blindados y tanques ligeros, anunciaron ambos países tras una cena entre los presidentes Emmanuel Macron y Volodimir Zelenski en el Palacio del Elíseo.

“En las próximas semanas, Francia entrenará y equipará varios batallones con decenas de vehículos blindados y tanques ligeros, incluidos los AMX-10RC“, dijeron en un comunicado conjunto. Agregó que París también está enfocando sus “esfuerzos en apoyar las capacidades de defensa aérea de Ucrania”.

Fuentes del Elíseo indicaron tras la reunión que Macron realizará anuncios concretos sobre la ayuda militar durante este mismo lunes.

Zelensky in Germany was awarded the Charlemagne Prize for his contribution to the unification of Europe, which was received by the Pope and French President Emmanuel Macron. pic.twitter.com/8kRVPs0KVv

