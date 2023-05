Horóscopo Chino semanal: esto te deparan los astros del 15 al 21 de mayo 2023

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2023 corresponde al Conejo de Agua por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Conoce lo que le depara a tu destino esta semana con el horóscopo chino y escucha el consejo de los astros. Estas son las predicciones del horóscopo chino para la semana del 15 al 21 de mayo del 2023.

El zodiaco oriental se compone por 12 años, cada uno gobernado por un signo, el 2023 corresponde al año del Conejo, por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Recuerda, si naciste en enero, tu animal será el de un año antes de tu nacimiento.

Rata (2020, 2008, 1996, 1984, 1972, 1960, 1948, 1936, 1924)

Situaciones que te pondrán en algunos predicamentos laborales, te moverán de tu centro con algunas nuevas y tentadoras ofertas de trabajo, así que estos días te tocara poner en una balanza lo logrado y avanzado en donde ahora estas y comenzar de nuevo con más promesas, tómalo con calma, no te precipites, seguramente todo se pondrá en su debido lugar conforme avance la semana. En la familia puedes estar necesitando consejo, no dudes y acude a esa persona que sabes te puede dar luz y guiar a buen puerto. No descuides un día más ningún malestar que tenga que ver con el estómago, es tiempo de atender y poner al cien a tu cuerpo físico.

Buey (2021, 2009, 1997, 1985, 1973, 1961, 1949, 1937, 1925)

Hay historias que no necesariamente acaban bien, y tienes que prepararte para eso, pues esta semana se moverán cosas en lo laboral y en lo sentimental, pero sé sincero, sincera contigo, ya lo intuías y habías tenido señales importantes de que así seria, así que es mejor desde ya, tomes las cosas con calma y comiences a encontrar soluciones y no más problemas o de plano tirarte a la tristeza o a la ansiedad. Es una semana donde tu mente trabaja mucho, pues tiene que poner orden a muchas ideas y soltar muchas que ya no te están ayudando al crecimiento en ningún aspecto de tu vida, tomate tu tiempo, reflexiona, es una jornada para estar en silencio y soledad, solo así encontrar rápidamente un nuevo camino a seguir con calma y seguridad. En la salud cuida que el estrés no se apodere de ti o dolores de cabeza pueden estar muy presentes estos días.

Tigre (2022, 2010, 1998, 1986, 1974, 1962, 1950, 1938, 1926)

Cuidado con tus gastos esta semana, se te pueden salir de control por querer tapar emociones con cosas materiales y con esto gastar de más, salirte de tu presupuesto semanal. Esta jornada es perfecta para poner atención a cada una de tus emociones en desequilibrio, esas que solo generan emociones negativas y te están haciendo vibrar bajo si no que sabes muy en el fondo que ya comienzan a hacer mella en tu cuerpo físico, así que trata de encontrar ayuda tanto mundana como energética y divina, tiempo de reconectar con cada uno de tus aspectos, tiempo de darte la importancia y el cuidado debido. No dejes de dar seguimiento a un trámite que tiene que ver con tu trabajo o de dinero porque esta jornada puedes tener una respuesta que necesitara de tu presencia física y no esperan mucho tiempo a que aparezcas.

Conejo (2023, 2011, 1999, 1987, 1975, 1963, 1951, 1939, 1927)

Habla, comunica todo lo que necesites, no te guardes nada o solo lograras acumular enojo que se puede volver rencor. Es una semana importante para enfocarte en tus emociones, hacer de ellas una herramienta de ayuda, no de preocupación, solo así podrás enfocarte en los proyectos para estos días. No descuides de tu sistema linfático, ahí puede estar la respuesta a ese malestar de semanas.

Dragón (2012, 2000, 1988, 1976, 1964, 1952, 1940, 1928)

No caigas en viejos vicios, mucho te costó superarlos como para que la tentación sea más grande que tus convicciones y tu fuerza, sigue cuidándote, sigue poniendo atención a tu cuerpo, mente, corazón y alma, porque eso es lo que hasta el día de hoy te ha mantenido en balance casi perfecto. No sigas deteniendo o posponiendo un chequeo médico, sabes que es tiempo y nadie más que tu puede tener el cuidado que necesitas. En el trabajo todo sigue marchando en perfecta armonía y gracias a eso se abren nuevas posibilidades en ese lugar en donde ahora laboras, más crecimiento ganado en buena lid gracias a tu liderazgo, a tu equipo y a tu gran don de comunicación. Objetos perdidos que aparecen de la nada en esta jornada, sí, ya habías buscado infinidad de veces en ese lugar y nada, pero la energía es magia y ahora reaparecen cosas de valor para ti.

Serpiente (2013, 2001, 1989, 1977, 1965, 1953, 1941, 1929)

Si pretendes ser escuchado entonces quítate los temores y comienza a hablar, no te quedes con las palabras en la lengua, que no te dé miedo decir lo que necesitas, al que no habla Dios no lo escucha y tu estas en ese caso toda la semana. Es de vital importancia pongas fin a trámites legales que te ha dado flojera seguir, pero si no lo haces estos días más adelante sufrirás muchas complicaciones para lograr ganar. El dinero con el que cuentas ahora tienes que cuidarlo bien, es una semana en donde es mejor no prestar o no veras de vuelta lo que prestes. Cuida del amor, pero también es importante que empieces a cuidar del amor propio, no te descuides más. En la salud puedes tener algunas molestias de garganta o boca, pero todo por no comunicar lo que sientes, es hora de hablar claro y preciso.

Caballo (2014, 2002, 1990, 1978, 1966, 1954, 1942, 1930)

Estarás en búsqueda de respuestas. Será una semana de confrontaciones familiares, tu interior te grita que hay cosas que no te han dicho y que para ti son importantes, sientes que hay un secreto que te daría respuestas del por qué han pasado cosas con respecto a ti. Está bien que busques respuestas, pero cuida los modos, no te dejes llevar por el enojo o de verdad vas a ocasionar rupturas familiares difíciles de sanar. En lo que se refiere al trabajo necesitas poner más empeño y dedicación a lo que te toca hacer, estas dando por hecho que así está bien y es necesario que vean iniciativa de tu parte, muévete ya o alguien podría llegar y quitarte de tu lugar. La economía luce estable, no adquieras deudas de las que no estes seguro, segura, poder solventar más adelante. Cuida la salud de la piel, puedes tener alguna dermatitis por estrés o nervios.

Cabra (2015, 2003, 1991, 1979, 1967, 1955, 1943, 1931)

La buena racha en lo laboral sigue de tu lado esta semana, no dejes de hacer lo que estás haciendo porque es lo que te está llevando a esta buena época laboral, son días en donde el reconocimiento a tu capacidad profesional se verá reflejados en recompensas económicas y felicitaciones de tus superiores. En el amor ten cuidado con el pasado, no permitas que ciclos que ya cerraste con mucho esfuerzo vuelvan a abrirse, sabes bien que ahí no es, es cuestión de que recuerdes el daño que te hicieron y veras que ni de broma quieres regresar con esa persona. Esta semana cuida la salud de tus ojos, puedes tener molestias o necesitar una actualización para tus gafas.

Mono (2016, 2004, 1992, 1980, 1968, 1956, 1944, 1932)

Cuidado con caer en provocaciones, esta es una semana para mantenerte lo más calmado y tranquilo posible, no permitas que nadie ni nada te saque de balance, no te permitas que tú mismo, tu misma, te saques de equilibrio y que gane una emoción en descontrol o en vibración baja. Esta semana es perfecta para hacer cambios a nivel espiritual, retomar un camino de conocimientos para la trascendencia, un camino en donde encuentres el despertar que tanto clama tu alma, déjate llevar por tu voz interna y seguramente antes de que termine esta semana encontraras la guía que tanto anhela tu corazón. En la economía es un tiempo de recoger el fruto de tu esfuerzo, agradece el crecimiento que has tenido en las finanzas y sigue el mismo camino, ahora sabes que es el adecuado.

Gallo (2017, 2005, 1993, 1981, 1969, 1957, 1945, 1933)

Necesitas recuperar la energía perdida en días pasados y no lo has hecho, necesitas organizar muy bien tus tiempos, porque si no lo haces seguirás acumulando cansancio del cual será difícil salir, son días muy buenos para ponerte atención, son días para darte tiempos de tranquilidad y calma, si puedes dormir un poco más será de gran beneficio para tu cuerpo y mente. Son días ideales para planificar unas vacaciones en familia, ellos también te están necesitando y necesitan pasar tiempo a tu lado, necesitan ser escuchados, necesitan más tiempo de calidad, si tienes hijos es momento de llenar esos vacíos emocionales que se han hecho porque has estado muy metido en lo que se refiere a lo profesional. El dinero esta semana no será un problema, has administrado bien, has hecho buen uso de tu dinero, ahora solo te queda compartirlo con quien no se ha separado de ti para tu crecimiento laboral.

Perro (2018, 2006, 1994, 1982, 1970, 1958, 1946, 1934)

Esta semana déjate llevar por las vibras, estarás sumamente sensible y esto hará que sientas la energía de cada persona con la que convivas ya sea en el trabajo, con los amigos y hasta de tu misma familia, siente, es importante te darás cuenta de que hay otras maneras de conocer a las personas, pero también te darás cuenta de que ese conocimiento te puede ayudar para tomar decisiones con respecto a cada una de ellas. En el trabajo enfócate en lo tuyo, si estas mirando el trabajo de los demás y no pones atención en lo tuyo te pueden sacar ventaja y será difícil alcanzarlos. Cuida de tu dinero, hasta ahora has hecho un buen trabajo con tu administración, así que no te dejes deslumbrar por gastos innecesarios, inversiones que no valen la pena. En el amor, solamente escucha a tu intuición y da el siguiente paso.

Cerdo (2019, 2007, 1995, 1983, 1971, 1959, 1947, 1935)

Ahora si te pego duro el amor, y cómo no si habías tenido bastantes malas experiencias, pero por fin la comodidad, la entrega y la confianza que tanto te hacía falta, pero ahora que ya llego lo que realmente querías no lo descuides, no vayas de una emoción a otra como tanto sueles hacer, mantén el equilibrio y sobre todo escucha a tu pareja que será una, un, gran guía. En el trabajo estas dejando pasar muy buenas y valiosas oportunidades de crecimiento, tienes que estar con los ojos muy abiertos y dispuesto, dispuesta al cambio, estos nuevos caminos se pueden cerrar muy pronto y no volver hasta dentro de mucho tiempo. Esta semana cuida mucho de tu sistema respiratorio, pueden presentarse alergias o infecciones de garganta.