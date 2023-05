Más del 50% de las madres en EE.UU. no tiene ahorros para la jubilación, según un análisis

En un reciente análisis llevado a cabo por The Century Foundation se demostró que más del 50% de las madres en Estados Unidos no cuenta con los ahorros suficientes para la jubilación, en comparación con el 30% de los padres que no tienen ahorros para el retiro.

En este sentido, Laura Valle Gutiérrez, miembro de Century Foundation señaló que “cuando ves que la mitad de las mamás no tienen ahorros para la jubilación, esa es una estadística realmente impactante“, dijo. Las investigaciones revelan una gran brecha entre las mamás y los papás en cuanto a la preparación financiera para la jubilación

De acuerdo con el estudio, las madres tienen menos posibilidades de ahorro, esto se debe a múltiples factores como por ejemplo; dejar de trabajar para criar a los hijos, no tener ingresos extras, las brecha salariales de género, entre otros, los cuales sin duda afectan los beneficios del Seguro Social, en los que se toma en consideración los ingresos más altos de una persona durante 35 años de trabajo.

Los datos arrojaron que el 73% de los papás con trabajos de tiempo completo tienen una cuenta de jubilación, a diferencia del 66% de las madres. En este caso, solo el 23% de las madres entre 50 y 64 años tienen más de $100,000 dólares ahorrados para la jubilación.

Estos datos dan una perspectiva distinta para el futuro. El director del proyecto de ahorro para la jubilación en Pew Charitable Trusts, John Scott aseguró que “muchos de estos hogares de jubilados necesitarán asistencia social”, dijo a CBS News.

Para Gutiérrez, “las mamás son realmente las que pagan el costo de un sistema que no valora adecuadamente el trabajo de cuidado (…) están dedicando toda su vida a cuidar y trabajar para sus familias, y cuando se trata de la jubilación, simplemente no están preparadas y no pueden jubilarse de manera segura”, destacó.

Por lo tanto, para celebrar el Día de la Madre no habrá mejor regalo que contribuir con su plan 401(k) o IRA.

