Netflix estrenará un documental sobre la trayectoria del actor Arnold Schwarzenegger

La plataforma de streaming Netflix estrenará el 7 de junio “Arnold”, un documental en tres partes que mostrará la trayectoria del actor austríaco Arnold Schwarzenegger. El proyecto fue dirigido por Lesley Chilcott, quien cuenta en sus producciones con películas como “It might get loud” y “An inconvenient truth”. View this post on Instagram A post shared by Arnold Schwarzenegger (@schwarzenegger)

“Arnold” presentará el ascenso a la fama de Schwarzenegger como fisicoculturista, sus inicios como actor (lo cual lo llevó a ser una de las principales estrellas del cine de acción) y su incursión en la política. El documental también mostrará decenas de entrevistas con familiares, productores y directores cercanos al protagonista de “Terminator”.

Poco antes del estreno de este trabajo Netflix lanzará “Fubar”, una serie que combina acción y humor, y en la que Arnold interpreta a un agente de la CIA que trabaja en una misión junto con su hija (Monica Barbaro). La historia consta de ocho episodios y el propio Schwarzenegger funge como productor.

