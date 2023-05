Jamie Foxx estaba en centro de rehabilitación de accidentes cerebrovasculares en Chicago

Hace poco más de un mes que el actor de Hollywood, Jamie Foxx, sufrió un accidente del cual la prensa ha tenido muy poca información. Según información que reveló hoy el portal TMZ, todo parece indicar que el artista sufrió un Accidente Cerebro Vascular (ACV), conocido en inglés como “Stroke“. View this post on Instagram A post shared by TMZ (@tmz_tv)

Sus hijas, Corinne Foxx y Anelise Foxx, estuvieron durante el fin de semana en un hospital en Chicago, donde se encuentra actualmente Jamie Foxx. Recordemos que el accidente ocurrió en Atalanta mientras filmaba la película “Back in Action“.

Se sabe que su ex y madre de una de sus hijas, Kristin Grannis, también acudió al centro de rehabilitación de accidentes cerebrovasculares del hospital en Chicago. Esto es lo que hace indicar que puede ser una de las causas del accidente que sufrió y que aún continúa siendo un misterio para fans y colegas de Foxx.

Jamie Foxx está en un centro de rehabilitación

El centro también se centra en la recuperación de pacientes con accidentes en la médula espinal y con cáncer. Una persona llegada a la familia le dijo a TMZ, que el actor llegó a finales del mes pasado a este hospital, luego de ser traslado desde Atlanta.

Sus hijas y familiares fueron vistas salir con sonrisas en la cara. Una llevaba una guitarra y la otra fue acompañada también por su novio. Esta misma fuente dijo que el actor de ‘Django Unchained’ y ‘Ray Charles’ se encuentra activo y de muy buen humor.

Su propia, hija Corinne Foxx, quien trabaja con él también en el programa de TV de la cadena FOX, Beat Shazam, pidió que dejaran de invitar situaciones no existentes sobre la salud de su papá, que él estaba muy bien. Después dijo que que incluso estuvo jugando Pickleball. Jamie Foxx is still hospitalized a week after suffering an emergency ‘medical condition.’ Fox’s daughter Corinne Foxx posted the news that due to “quick and great care,” her father was “on his way to recovery.” Prayers up!!#jamiefoxx #actorjamiefoxx #prayersup #Hollywood pic.twitter.com/RLA9ykNPKa— We Talk Weekly LLC (@WeTalkWeekly) April 18, 2023

Jamie Foxx publicó mensaje en Instagram

Hace pocos días, la cuenta de Instagram del actor publicaba un mensaje: “Aprecio todo el amor. Me siento bendecido”. No se sabe a ciencia cierta si fue él. Pero las señales que han dado a través de las redes sociales parecen traer buenas noticias. View this post on Instagram A post shared by Jamie Foxx (@iamjamiefoxx)

Se sabe que al actor le quedaban 8 días de rodaje por delante de la película que estaba filmando en Atlanta. También que el programa de FOX arrancó la siguiente temporada sin Corinne, que es la DJ, y por supuesto sin Jamie Foxx. View this post on Instagram A post shared by Corinne Foxx (@corinnefoxx)

Sigue leyendo:

– Kanye West quiere que Jamie Foxx lo interprete en una película

– La transformación de Jamie Foxx para interpretar a Mike Tyson en película biográfica del boxeador

– Publican nueva información sobre el estado de salud de Jamie Foxx

– Jamie Foxx es hospitalizado de emergencia: todo lo que se sabe hasta el momento

– La transformación de Jamie Foxx para interpretar a Mike Tyson en película biográfica del boxeador