Óscar Valdez quiere convertirse en uno de los grandes boxeadores mexicanos de la historia

Tras un año de ausencia, Óscar Valdez regresará al ring contra Adam López el 20 de mayo en Las Vegas para recuperarse de su primer revés como profesional ante Shakur Stevenson en abril del 2022. El excampeón quiere convertirse en uno de los grandes boxeadores mexicanos y para eso sabe que debe conquistar títulos en diferentes divisiones.

En una entrevista con ESPN, Valdez sueña con estar en la lista de los mejores pugilistas de México junto a Julio César Chávez y Saúl ‘Canelo’ Álvarez, y para lograrlo el boxeador ya tiene un plan a seguir.

“Uno de mis sueños es estar en una lista de los grandes boxeadores mexicanos de la historia y en esa lista están Julio César Chávez, Érik Morales, Marco Barrera, ‘Finito’ López, ‘Mantequilla’ Nápoles, ‘Canelo’ Álvarez, pero para estar ahí tienes que conquistar divisiones, títulos, porque si yo me muero ahorita, yo no hice nada en el boxeo, me coroné dos veces campeón mundial, tuve un nocaut del año, pero eso no es nada”, dijo.

Para ello, el pugilista mexicano primero debe pasar por Adam López y se toma la pelea con mucha seriedad, ya que una victoria podría acercarlo nuevamente a una disputa por el título de peso superpluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) en manos de Emmanuel ‘Vaquero’ Navarrete en agosto.

“Ahorita tengo a Adam López y debo tomarla con mucha seriedad porque no es fácil, haré todo lo posible por ganar y si todo sale bien, buscaríamos el título del OMB que lo tiene (Emmanuel) Navarrete, si todo sale bien ahí vamos con (O’Shaquie) Foster del CMB, si todo sale bien en uno o dos años brincar división y seguir escalando, tengo el tiempo en contra, así que lo debo aprovechar, me puedo ir en todo lo que quiero hacer en mi vida, ganando divisiones, pero para que todo eso pase, debo ir paso a paso”, añadió.

Óscar Valdez regresará al ring tras perder el cinturón de peso superpluma del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) frente a Shakur Stevenson. El mexicano cuenta con un récord de 30 victorias, 23 de ellas por nocaut, y una derrota. Por su parte, Adam López viene de ser derrotado por decisión unánime de los jueces ante Abraham Nova en enero. El pugilista estadounidense posee marca de 16 triunfos (6 por la vía rápida) y cuatro reveses.

Sigue leyendo:

· Óscar Valdez regresa al ring para revancha contra Adam López en cartelera que protagonizan Haney y Lomachenko

· “Quiero ser como él”: Óscar Valdez tiene muy claro que quiere seguir el camino de Julio César Chávez y no el de Floyd Mayweather

· Óscar Valdez está emocionado por regresar al ring: “Tengo más hambre que nunca”