Biden y McCarthy se reunirán, otra vez, en busca de una solución al techo de deuda

Este martes el presidente Joe Biden, y el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, mantendrán una importante reunión en la Casa Blanca para discutir el techo de la deuda, a medida que suena con fuerza un acuerdo potencial de negociación, así lo dio a conocer la agencia AP.

La reunión, que llega antes de que Biden emprenda un viaje hacia la cumbre del G7 en Japón, tiene como objetivo llegar a un acuerdo presupuestario antes de que el Tesoro de los Estados Unidos se queden sin efectivo para seguir pagando las cuentas de la nación, lo que podría ocurrir tan pronto como el 1 de junio.

Biden se ha mostrado optimista ante el acuerdo e incluso ha dicho que “seremos capaces de hacer esto”, además, ha hecho mención en que no ve la necesidad de recurrir a la Enmienda 14.

“Sigo siendo optimista, porque soy un optimista congénito. Pero realmente creo que hay un deseo de su parte, así como de la nuestra, de llegar a un acuerdo, y creo que podremos hacerlo”, dijo Biden.

Sin embargo, esta mañana hizo mención sobre Biden advirtió los hasta ocho millones de empleos que podrían perderse si no hay acuerdo.

En tanto, McCarthy se encuentra haciendo presión sobre el ejecutivo para que actúe más rápido y así evitar un incumplimiento.

De acuerdo con la agencia antes citada, es poco probable que de esta conversación salga una solución, pero se piensa que las conversaciones continúen mientras el presidente se encuentra en Japón.

“Simplemente, no veo que ocurra el progreso”, dijo McCarthy a la presa el lunes.

Esta sería la segunda ocasión que Biden, McCarthy, así como otros líderes del Congreso, se reúnen en la Casa Blanca para llegar a un acuerdo sobre el techo de la deuda.

Ambos líderes no quieren dar “su brazo a torcer”; mientras Biden insiste en que no está negociando sobre el techo de la deuda, McCarthy busca recortes de gastos.

El límite de la deuda debe eliminarse, como se ha hecho innumerables veces antes, para permitir que los préstamos continúen para pagar las facturas ya acumuladas, ya que el tiempo se está agotando y el Congreso tiene pocos días cuando tanto la Cámara como el Senado están en sesión para aprobar legislación.

Los republicanos encabezados por McCarthy quieren que Biden acepte su propuesta de reducir el gasto, limitar los desembolsos futuros y hacer otros cambios de política en el paquete aprobado el mes pasado por los republicanos de la Cámara.

Petición que a la que Biden no se cierra, incluso ha dicho estar abierto a requisitos de trabajo más estrictos para ciertos programas de ayuda del gobierno, pero no aceptaría nada que quite la cobertura de salud de las personas.

Sigue leyendo:

• Polarización en Estados Unidos pone en riesgo las finanzas del Gobierno sin aprobación de techo de deuda, advierte reporte

• Cuáles serían las consecuencias para la economía de EE.UU. de no llegar a un acuerdo sobre el techo de la deuda

• Biden criticó a los republicanos por su actitud respecto a elevar el techo de la deuda pública