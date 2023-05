Sancionan con multa de entre $1,500 y $22,000 dólares a Alexis Vega por supuesta burla contra Julián Quiñones

A pesar de que Alexis Vega desmintió en sus redes sociales haber compartido una foto burlándose del atacante Julián Quiñones, la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol no se creyó la versión de la figura del ‘Rebaño Sagrado’ y anunció un castigo económico al considerar que violó el reglamento.

A través de un comunicado difundido en su página web, el organismo aclaró que la sanción era por infringir el “artículo 71, inciso C)”, del Reglamento de Sanciones de la Federación Mexicana de Futbol, el cual establece que las compensaciones económicas van desde los $1,500 dólares hasta $22,000, si se toma como referencia el tipo de cambio americano.

“La Comisión Disciplinaria informa que, determinó sancionar económicamente al jugador del Club Guadalajara, Ernesto Alexis Vega Rojas, toda vez que el día de hoy 16 de mayo del presente año, realizó una publicación en sus redes sociales, transgrediendo el Reglamento de Sanciones de la Federación Mexicana de Fútbol, en particular el artículo 71 inciso c), el cual sanciona a aquel que no se dirija con respeto, prudencia, honestidad o aquel que no proporcione información clara y veraz a los medios de comunicación y/o redes sociales”, se lee en la misiva.

En el epílogo del comunicado, la Comisión dejó una advertencia para el jugador en caso de posible reincidencia. “Se advierte al Sr. Ernesto Alexis Vega Rojas, sobre su conducta futura, ya que en caso de que este tipo de acciones se vuelvan a suscitar, la Comisión Disciplinaria podrá imponer sanciones más severas en su contra”.

¿Qué dice el reglamento?

“Aquel que no se dirija con respeto, prudencia, honestidad o aquel que no proporcione información clara y veraz a los medios de comunicación y/o redes sociales. Multa de 300 a 4,000 UMAs y/o de 1 a 3 partidos de suspensión”, se lee en el Reglamento de Sanciones de la Federación Mexicana de Futbol.

Alexis Vega desmintió haber hecho la publicación

La imagen de la discordia circuló en redes sociales tras el partido y en ella se ve un fotomontaje de una persona sosteniendo a un perro con una cadena. Lo polémico es que en la publicación sale la cara de Quiñones como si fuese el animal, mientras el que lo sostiene es Vega.

Además, en la edición de la imagen aparece como si el jugador de Chivas hubiese republicado la storie del usuario en su cuenta oficial, algo que desmintió esta tarde el futbolista aportando pruebas de una conversación con el colombiano en la que le ofreció unas explicaciones que fueron bien recibidas por la estrella del Atlas.

“Gente no se dejen llevar por lo que ven en redes sociales. En ningún momento me burlaría de nadie. Abrazo crack, Julián Quiñones”, escribió el 10 del ‘Rebaño Sagrado’ en su cuenta de Twitter.

Gente no se dejen llevar por lo que ven en redes sociales! En ningún momento me burlaría de nadie 🙌🏼 abrazo crack @julian_quiones3 👏🏼 pic.twitter.com/XZgE8DJ2XF — Alexis Vega (@Alexis_Vega9) May 16, 2023

