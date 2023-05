Investigación de la BBC: los hombres británicos a los que pagan miles de dólares por hacerse pasar por padres de hijos de mujeres migrantes

Hombres en Reino Unido están recibiendo miles de dólares para hacerse pasar por padres de los hijos de mujeres migrantes, según descubrió una investigación de la BBC.

Reciben hasta 10,000 libras (unos $12,500 dólares) por darles sus apellidos en los certificados de nacimiento, lo que les permite a los niños obtener la nacionalidad británica y les habilita a las madres un camino hacia la residencia.

Los estafadores utilizan Facebook para promocionar su negocio y aseguran haber ayudado de este modo a miles de mujeres.

Facebook dice que este tipo de contenido está prohibido según sus normas.

Una investigación realizada por el programa Newsnight de la BBC descubrió que la estafa tiene lugar en diferentes comunidades de migrantes en Reino Unido.

El mecanismo consiste en una red de agentes que operan en todo el país y que buscan a hombres británicos para que sean “padres falsos”.

El investigador de la BBC se hizo pasar por una mujer embarazada que estaba en el país de forma irregular, habló con las personas que ofrecen estos servicios y pudo conocer cómo funciona el sistema.

La estafa del “padre falso”

Un agente llamado Thai le dijo al investigador que tenía varios hombres británicos que podían actuar como falsos padres y le ofreció un “paquete completo” por 11.000 libras (unos $13,700 dólares).

Esta persona describió el proceso como “muy fácil” y dijo que “haría todo lo posible” para que el niño consiguiera un pasaporte británico.

Thai, que no aparece en Facebook, dijo que inventaría una historia convincente para engañar a las autoridades.

Para eso, Thai puso en contacto al investigador de la BBC con un británico llamado Andrew, que se haría pasar por el padre y le cobraría 8.000 libras (unos $10,000 dólares) por el servicio.

BBC Thai se ofreció a actuar como intermediario.

Durante el encuentro, Andrew mostró su pasaporte para demostrar que era ciudadano británico. También se hizo selfies con el investigador.

La BBC no pagó dinero alguno a ninguno de los agentes que ofrecen el servicio de padre falso.

Más tarde, cuando Thai fue consultado sobre su implicación en la trama, negó haber cometido algún delito y dijo que “no sabía nada al respecto”.

Andrew no ha respondido a nuestra solicitud de respuesta.

Otra agente que se hace llamar Thi Kim afirmó que había ayudado a miles de mujeres migrantes embarazadas.

Kim dijo que podría ponerla en contacto con un hombre británico y que le costaría “10.000 para el padre”, con una tarifa de 300 libras (casi $400 dólares) para ella.

BBC El investigador de la BBC con la cara cubierta junto a Andrew, uno de los “padres falsos”.

“Todos los hombres que contacto nacieron aquí y nunca antes registraron como suyo ningún otro bebé”, le dijo Thi Kim al investigador.

“Sé cómo manejar todo. No tienes que preocuparte por no tener un pasaporte. Definitivamente te lo darán”.

Thi Kim no ha respondido a la solicitud de comentarios de la BBC.

La estafa del padre falso es descrita como “increíblemente elaborada” por la abogada de inmigración Ana González. “Es un método muy sofisticado, increíblemente difícil de vigilar”, dice.

“En cierto modo, es solo una prueba de lo desesperadas que están estas mujeres y de las situaciones increíbles por las que están dispuestas a pasar para asegurarse el derecho de permanencia en Reino Unido”.

Si una mujer migrante se encuentra en situación irregular en Reino Unido y da a luz a un niño cuyo padre es un ciudadano británico o un hombre con permiso de residencia indefinido, el bebé es automáticamente británico por nacimiento.

Luego, la madre puede solicitar una visa familiar, que le dará derecho a permanecer en Reino Unido y solicitar la ciudadanía a su debido tiempo.

“Esta regla es para proteger a los niños, no para otorgar visas a mujeres que no tienen papeles”, señala González. “No es una escapatoria. No debe verse como tal”.

La BBC no pudo estimar la escala de la estafa, ya que el Ministerio del Interior no proporcionó datos sobre la cantidad de casos que fueron investigados.

Tampoco ha publicado datos sobre el número de visas concedidas a padres de niños británicos que no residen en Reino Unido.

“No es una sola vez”

El año pasado se concedieron 4,860 visados familiares a “otras personas a cargo”, categoría que incluye a quienes solicitan permanecer en Reino Unido como padres de niños británicos.

Dar datos falsos de manera deliberada en un certificado de nacimiento es un delito.

El Ministerio del Interior le dijo a la BBC que cuenta con medidas para prevenir y detectar el fraude de inmigración mediante certificados de nacimiento falsos.

BBC Thi Kim es otra de las agentes que facilitan el acceso a los “falsos padres”.

El ministerio indica que “un certificado de nacimiento por sí solo puede no ser prueba suficiente de la paternidad“.

En los casos en que sea necesario establecerla, “pueden solicitarse pruebas adicionales para que nuestras comprobaciones puedan completarse satisfactoriamente”.

Sin embargo, el abogado especializado en migración Harjap Bhangal pone en duda que se estén tomando medidas suficientes:

“No es un caso aislado, son posiblemente miles… El Ministerio del Interior no se ha dado cuenta”, dice Bhangal.

El abogado afirma que esta práctica se da en muchas comunidades de migrantes, entre ellas las de India, Pakistán, Bangladesh, Nigeria y Sri Lanka, y que lleva en funcionamiento muchos años.

La investigación de Newsnight descubrió que la práctica ilegal se anuncia en algunos grupos vietnamitas de Facebook para solicitantes de empleo.

Búsqueda de padres en las redes sociales

Encontramos docenas de mensajes de cuentas que presumían de sus credenciales como falsos padres adecuados, así como de mujeres que buscaban hombres británicos que se hicieran pasar por padres.

Una cuenta publicó: “Estoy embarazada de 4 meses. Necesito desesperadamente un padre ciudadano de 25 a 45 años”.

“Soy un papá con una libreta roja [argot para referirse al pasaporte británico]. Si estás embarazada y no tienes padre, envíame un mensaje“, se leía en otra.

Meta, la empresa propietaria de Facebook, dice que no permite “la solicitud de adopciones ni la falsificación de certificados de nacimiento en la red social” y que seguirá eliminando contenidos que infrinjan sus políticas.

Hablamos con una mujer que nos contó que había pagado 9,000 libras (más de $11,200 dólares) a un hombre para que se hiciera pasar por el padre de su hijo.

Getty Images Facebook dice que la estafa de los padres falsos viola sus políticas.

“Era 30 años mayor que yo. Escuché que antes lo había hecho con otra mujer”.

La mujer dijo que no tenía mucho contacto con el hombre. Se vieron solo tres veces, una de ellas cuando fueron al registro civil a por el certificado de nacimiento.

Otra mujer nos contó que había pagado 10,.000 libras (más de $12,400 dólares) a un hombre para que se hiciera pasar por padre, pero la operación no resultó como esperaba.

“Sólo un día después de recibir el certificado de nacimiento de mi bebé me enteré de que en realidad él no tenía la nacionalidad británica. Me volví loca, porque ya había puesto sus datos en el certificado de nacimiento. No podía cambiarlo”.

La mujer tiene ahora a un desconocido como padre registrado de su bebé y ni ella ni su hijo consiguieron el permiso para permanecer en el país.

Harjap Bhangal dice que el Ministerio del Interior debe investigar mejor las solicitudes de visado que levanten una “bandera roja”.

“Si un niño dice ser británico y tiene un progenitor británico y el otro que no es de aquí, ese debería ser un caso perfecto para una simple solicitud de una prueba de ADN”.

Pero en Reino Unido no se exigen pruebas de ADN para inscribir un nacimiento o solicitar el pasaporte británico de un niño.

Por eso, Bhangal no cree que se persiga a mucha gente por este delito. “Por eso lo hace la gente, porque no teme ninguna repercusión”.

Recuerda que puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.