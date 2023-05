Reportan 2 niñas muertas y 1 hospitalizado por posibles sobredosis de drogas en escuela de Tennessee

Una nueva tragedia donde se involucra la sobredosis de droga se escribió en una escuela de Estados Unidos, luego de que dos adolescentes fueran encontradas muertas en una escuela secundaria en el condado de Fayette, Tennessee.

Lo más dramático de la historia, es que otro estudiante está en el hospital en estado crítico después de una posible sobredosis de drogas poco antes de una ceremonia de graduación en la escuela secundaria.

Si bien no existen conclusiones forenses sobre la causa de la muerte, la policía dijo que están siendo investigados como posibles sobredosis de drogas.

La policía dio a conocer que el incidente ocurrió en la escuela secundaria Fayette-Ware y que los estudiantes estaban fuera de las instalaciones.

Una de las víctimas fue identificada como Alyssa Thorne, de 16 años, por su padre, Mark Thorne, quien se dijo desconsolado por esta tragedia, “Ella tenía muchas esperanzas y sueños, hombre, eso ahora es solo un sueño”.

“Ella me decía que los chicos traían cocaína a la escuela y yo le decía que no se metiera con eso. No quiero tener que enterrarte, esas fueron mis palabras exactas para ella y hoy está muerta”, dijo.

Los nombres de otra menor que murió y un tercer estudiante que fue hospitalizado en estado crítico no han sido revelados por las autoridades.

Hasta finales de 2022, Estados Unidos tuvo 101,000 muertes por sobredosis, de ellas, una cifra que ha agudizado durante los primeros meses de 2023, principalmente por la crisis por consumo de fentanilo.

Desde 2019 a 2021 las muertes por sobredosis de fentanilo en Estados Unidos aumentaron un 94%, según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Se estima que casi 200 estadounidenses fallecen cada día por consumir esta droga.

