Francisca baila muy sensual para presumir un peinado que a sus fans les encanta

Francisca Lachapel ha sido muy criticada durante los últimos meses por haber decidido dejar crecer su cabello natural sin aplicar químicos o usar planchas, dejando ver así su afro. Sin embargo, desde hace unas semanas ha mostrado diferentes peinados con trenzas.

En esta oportunidad la presentadora del programa ‘Despierta América’ mostró a sus 4,3 millones de seguidores en Instagram en un reel cómo lució en uno de los looks con los que posó para la revista ‘SHINE’ edición de madres.

Mientras bailaba muy sensual presumió que estaba peinada con seis trenzas gruesas pegadas al cuero cabelludo que finalizaban con un recogido bajo en la parte trasera de la cabeza. En su rostro llevó un maquillaje que tenía el enfoque en los ojos con un ahumado.

En el clip Francisca aparece con un vestido blanco con escote cuadrado, además, como accesorios tenía un collar y una pulsera que simulaban ser diamantes.

“Disfrutemos todas las cosas como si fuera la última vez”, fue el texto que usó la presentadora de televisión para acompañar su publicación bailando.

El atuendo y estilismo que presumió la dominicana la hizo lucir sobria y muy sexy al mismo tiempo, algo que sus seguidores no pasaron por alto elogiándola con más de 47 mil ‘likes’ y unos mil comentarios.

“Te ves hermosa con trenzas”; “Desde que se quita el afro cambia y se ve bonita el afro no le luce”; “La verdad Fran que tú eres una flor! Florecen todos los días, aunque no siempre sale el sol, pero como quiera floreces y floreces más!”; “Te ves mejor con las trenzas que con el afro”; “Muero con tanta belleza esas trenzas te quedan genial”; “Se te ven súper esas trenzas!!”; “Hermosa con trenzas” y “Te ves suuuuuuuuuper bella con esas trenzas”, son algunas de las opiniones que le dejaron a la ´presentadora.

Esta semana Francisca también compartió una foto con sus rizos para agradecer a ‘SHINE’ por haberla invitado a participar en la más reciente edición de la revista.

“Mas fiel a mi esencia que nunca. Y sigo adelante, como el junco como dice mi mama. SHINE BABY, SHINE. BRILLA MUJER. El poder está dentro de nosotros. Gracias @shinemagazinerd por esta belleza de entrevista y trabajo fotográfico vean la entrevista completa en la cuenta de la revista, tienen el link en su perfil. Mi querida @evelynbetancourths eres ESPECTACULAR y tu equipo también. Gracias!!”, escribió en esa publicación”. View this post on Instagram A post shared by Francisca (@francisca)

