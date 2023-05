Kenia Os posa en el pasillo de un hotel, usando un minivestido azul con transparencias

Kenia Os ha causado sensación con su más reciente post de Instagram, que está por alcanzar el millón de likes. Se trata de una colección de fotografías tomadas durante su reciente viaje a Argentina y en las que aparece posando muy sensual en el pasillo de un hotel, usando un minivestido de color azul con transparencias que resaltó su escultural figura.

La bella cantante mexicana de 23 años también se dejó ver en lo alto de un edificio, luciendo un vestido estampado y mostrándose muy feliz tras acudir a un tratamiento para mejorar sus dientes; el mensaje que escribió junto a las imágenes fue: “Enamorada de mi sonrisa nueva”. View this post on Instagram A post shared by Kenia Os (@keniaos)

Kenia ya tiene más de 15 millones de seguidores en esa red social, y todos quedaron complacidos con una serie de fotos en las que la influencer aparece en la cama, usando un enterizo de encaje que dejó ver su ropa interior negra. El texto con el que acompañó las atrevidas imágenes fue: “Que no sepan los detalles”. View this post on Instagram A post shared by Kenia Os (@keniaos)

