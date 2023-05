¡Fuera de control!: Alertan sobre consecuencias por realizar carreras clandestinas

Con el lanzamiento de “Fast X”, la nueva película de la serie “Rápido y Furioso”, autoridades ldel condado de Los Ángeles y estatales lanzaron una advertencia para quienes pretendan utilizar las calles y ejecutar carreras clandestinas que pueden resultar mortales y que han cobrado vidas de víctimas inocentes como Valentina Trujillo D’Alessandro.

A la edad de 16 años, el 7 de diciembre de 2013, Valentina perdió la vida trágicamente. Iba en un automóvil cuyo conductor aceptó un reto para participar en una carrera de autos.

“No hay día en que no recuerde a mi hija; me duele el corazón cada vez que escucho que alguien muere porque la velocidad ha cobrado una víctima más”, dijo Lili Trujillo Puckett, la adolorida madre de Valentina y fundadora de la organización no lucrativa “Street Racing Kills” (Carreras callejeras matan).

“A veces pienso si todo esto es solo un sueño y si al día siguiente me levanto y ella está a mi lado, hablamos y veo su linda cara diciéndome, “¡Apúrate, mamá! Que vamos a llegar tarde a la escuela”, añadió.

En el lugar del accidente, su hijo mayor, Luca, entonces de 21 años fue quien tuvo que identificar hace una década a su hermana Valentina.

En aquel día trágico, el conductor se pasó un semáforo en rojo y colisionó contra una camioneta SUV. Valentina fue transportada de emergencia al hospital Harbor UCLA. Allí murió. Su cuerpo había quedado encajado en una ventana del auto, en el lado del pasajero.

“Valentina era hermosa, rebelde sin causa, con una personalidad super chistosísima” describió la madre a su hija. “Era popular en la escuela, quería comerse el mundo de una forma u otra; tenía una fuerte personalidad y nunca me pasó por la mente que, con su muerte, ella terminaría salvando miles de vidas…ahora ella es mi jefa, quien me manda a seguir hablando de su muerte para salvar miles o millones de vidas ”.

Lili Trujillo Puckett besa una foto de su hija Valentina, quien murió a los 16 años en una carrera clandestina.

Vigilancia extrema en todo California

En vista de que el viernes se estrenó “Fast X” en Estados Unidos, las autoridades del orden público han dejado en claro que habrá cero tolerancia para los arrancones de autos en lugares conocidos y peligrosos para este tipo de actividades como Compton, Paramount, áreas no incorporadas del sur de California, en las estaciones Century y Lakewood, donde hay zonas industriales y fabricas que por la tarde o noche no tienen demasiada circulación de vehículos sus calles son cerradas para las carreras ilegales, informó el agente Miguel Meza, portavoz del LASD a La Opinión.

En otras regiones de California, la actividad ilícita y peligrosa se presenta con frecuencia en San Diego, East Bay (Oakland y San Francisco) y el área del Valle Central de California, desde Bakersfield hasta Stockton.

“Los participantes no miden la gravedad del problema”, dijo Meza. “Hemos visto en redes sociales como se han incrementado sus videos virales, porque compiten para tener el mayor número de ‘likes’ (me gusta) y presumir que tienen el mejor vehículo y se arriesgan terminar lastimados, heridos o muertos”.

Las consecuencias para estos automovilistas que buscan la “fama” y demostrar que sus autos tienen más poder que otros, emulando las escenas de la serie de películas de “Rápido y Furioso” es terminar con una multa y la confiscación del auto por 30 días, y, dependiendo de la gravedad de un accidente, hasta podrían enfrentar cargos criminales si manejan sin licencia, si alguien muere, o si son arrestados consumiendo drogas o alcohol.

“Hasta hemos encontrado pistolas en el interior de los carros”, añadió el alguacil. “Todos los cargos que haya se los vamos a aplicar”.

Por su parte, el jefe del alguacil, Troy Lukkes, comisionado de CHP, específicó que durante un periodo de cinco años las competencias ilegales de arrancones han resultado en 264 accidentes y, de esos choques, 30 de ellos resultaron en muertes y 124 en lesiones que han documentado.

“Entonces, para combatir esta tendencia, CHP ha estado trabajando con socios de seguridad pública para mantener a California segura”, dijo Lukkes, quien expresó que todas las comunidades han experimentado el riesgo del comportamiento ilegal de jóvenes y adultos.

“Nuestras autopistas, carreteras y puentes han sido cerrados ilegalmente causando que, en algunos casos, la gente no pueda llegar a una sala de emergencias y otros simplemente lleguen tarde al trabajo”, señaló. “Estas actividades ilegales y peligrosas ponen en riesgo la vida de las personas, dañan la propiedad pública y privada y, en algunos casos, incluso provocan la muerte de personas inocentes”.

Vidas inocentes perdidas como la de Elizza Guajaca, de 24 años, quien fue atropellada en la noche de Navidad de 2022 cerca de la intersección de Florence Avenue y Crenshaw Boulevard, cuando el conductor de una camioneta negra Chevrolet Camaro perdió el control del vehículo y la alcanzó a golpear en el grupo donde ella observaba las maniobras.

Suspensión de licencia seis meses

El asambleísta de Bakersfield, Vince Fong, autor de la ley AB3 logró la firma del gobernador Gavin Newsom y, con ello, autorizar el poder de discreción a los jueces de suspender hasta por seis meses la licencia de conducir de personas que participen directa o indirectamente en carreras clandestinas de autos.

Y es que tan solo en 2020, agentes de CHP respondieron a más de 25,000 llamadas que involucraron la actividad ilegal de arrancones en las calles, seis mil de ellas, tan solo en el área que Fong representa.

“Estos espectáculos son extremadamente impredecibles y provocan devastadores accidentes, violencia y muertes sin sentido en nuestras comunidades”, declaro el legislador. “Son más peligrosos cuando se salen de control”.

Fong anunció que, en asociación con el exasambleísta y ahora alguacil del condado de Sacramento, Jim Cooper, han asegurado $5.5 millones para la aplicación de la ley contra las carreras clandestinas de autos.

El jefe del LAPD, Michel Moore, advirtió que es probable que la popularidad de películas como la serie Fast & Furious y el próximo lanzamiento de “Fast X” influya en los imitadores de las carreras, “debido a que exaltan esta actividad tan peligrosa”.

“Películas como esa son fantasías”, dijo. “La gente no puede creer esto, pero mira, ve estas películas y de alguna manera creen que pueden salir [a las calles] e imitar y hacer estas actividades y [creer] que estarán a salvo”.

Amigos en la vida y hasta en la muerte

Eric Matthew Gullekson (16) y Nicholas Anthony Torres (17) eran amigos inseparables y el domingo 17 de enero de 2022 ambos fallecieron cuando el auto que manejaba presuntamente a exceso de velocidad, Andy Baen, se estrelló contra un bordillo de concreto, golpeó una cerca metálica, pasó por encima de un terraplén de tierra y volcó sobre la avenida Michilinda, cerca de la autopista 210 en Pasadena.

Daisy Maciel y la foto de su hijo Nicholas Anthony Torres (izq.) junto a Leonor Bradley con la foto de su hijo, Eric Matthew Gullekson.

“Lo único que sé es que perdieron el control del auto (Honda Sedan 2005)”, dijo entre lágrimas, a La Opinión, Leonor Bradley, la madre de Eric. “Hasta que llegué a la escena vi que el accidente fue fatal”.

“Era muy cariñoso, siempre le gustaba ayudar a los demás”, dijo. “Mi familia nunca será la misma. Es un desafío diario levantarse y hacer todas las cosas que se necesitan hacer, pero sin mi hijo”.

Por su parte, Daisy Maciel, madre de Nicholas confiesa que su hijo vive dentro de su alma.

“Él era un joven muy servicial, extremadamente amable; era muy cariñoso y tenía un corazón de oso cariñoso”, dijo la madre.