Jennifer Lopez aparece sin una gota de maquillaje y comparte una rutina rápida para el verano

A sus 53 años Jennifer Lopez conserva una piel tersa y luminosa gracias a los cuidados que le da. En esta oportunidad la actriz y cantante se dejó ver sin una gota de maquille para poder compartir con sus fans un truco de belleza.

Fue a través de Instagram y TikTok que ‘La Diva del Bronx’ publicó un video corto mostrando su rutina express de maquillaje “blend and glow” (difumina y brilla) que permite lucir muy natural.

A principio del clip publicado el 18 de mayo, aparece JLo sin maquillaje y procede a aplicarse en todo el rostro el sérum ‘That JLo Glow’.

Luego se aplica con sus dedos pequeños puntos de crema hidratante y posteriormente un producto de bronceado en los lugares don comúnmente usa contorno; por último, aplica un poco de iluminador en crema en la nariz, el arco de Cupido, los pómulos y la frente.

Después de todo eso, difumina con sus dedos suavemente, y listo, queda un maquillaje muy natural y perfecto para el verano si se combina con protector solar.

Se siente culpable por ser famosa

Jennifer es una madre dedicada y preocupada por sus hijos, y en una reciente entrevista reconoció que siente culpabilidad por estar en el ojo de la prensa y no poder haber brindado a sus mellizos Max y Emme una niñez normal.

“Como madre me siento culpable de lo que he hecho y de lo que he aportado a su vida. Yo les he hecho eso”, aseguró la cantante al medio Audacy, donde la entrevistaron por el estreno de su película ‘The Mother’ (‘La Madre’).

En esa entrevista abrió su corazón confesando que lamenta que sus hijos tengan una madre, un padre y un padrastro tan famosos, algo que los expone a la prensa y al ojo público constantemente.

“Creo que ser hijo de padres famosos no es algo que mucha gente entienda y lo siento por mis hijos, porque ellos no han elegido serlo”, sentenció.

Asimismo, asegura que no es fácil para los mellizos ser juzgados por personas que no los conocen solo porque sus familiares son famosos.

“No les ven por quienes son ellos y creo que eso tiene que ser muy difícil para mis hijos. Así que me encantaría ser capaz de protegerles. Ser juzgados por extraños que no les conocen les resulta muy difícil para crecer y poder llegar a ser ellos mismos. Saben que hay un foco constante sobre ellos y eso es muy duro”, confesó.

