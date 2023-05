Angelina Jolie lanzó su propia marca de ropa

La famosa actriz Angelina Jolie anunció oficialmente el lanzamiento de su propia marca de ropa y accesorios, nombrada Atelier Jolie, a través de su cuenta oficial en Instagram.

“Estoy comenzando algo nuevo hoy, un colectivo donde todos pueden crear. Atelier Jolie es un lugar para que las personas creativas colaboren con una familia calificada y diversa de expertos sastres, creadores de patrones y artesanos de todo el mundo”, escribió Jolie.

La actriz, de 47 años, detalló que este proyecto está inspirado en su “aprecio y profundo respeto por los muchos sastres y fabricantes con los que he trabajado a lo largo de los años”.

En conjunto con el pensamiento y la pasión por la sustentabilidad, la actriz explicó que Atelier Jolie “hará uso de material vintage de alta calidad y telas que ya está disponible”.

La marca tiene su propia cuenta en Instagram, la cual Jolie agregó a su biografía de Instagram, además publicó “Estoy construyendo un lugar para que las personas creativas colaboren… Un lugar para divertirse. Para crear tus propios diseños con libertad”.

En dicha cuenta de Atelier Jolie se publicó que esta “quiere unirse a otros en su esfuerzo por democratizar la industria de la moda, permitiendo que los clientes tengan acceso a un colectivo de diseñadores emergentes y maestros artesanos”.

A su vez, esta empresa dará “recursos en línea para encontrar fabricantes de prendas de vestir, haciendo uso de material muerto curado y materiales antiguos para crear piezas únicas que encarnan la creatividad y el propósito personal”.

US Weeky reveló que el pasado mes de marzo, Jolie presentó la marca registrada Atelier Jolie como una empresa de bienes y servicios en Los Ángeles, además que la empresa ofrecerá joyas, bolsos, ropa de hogar, ropa de cama, accesorios de baño y otros “proyectos de diseño decorativo para el hogar”. View this post on Instagram A post shared by Atelier Jolie (@atelierjolieofficial)

