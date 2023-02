Brad Pitt desfiló por las calles de Nueva York en un interesante atuendo que dio mucho de qué hablar

Vaya revuelo causó en redes sociales el actor Brad Pitt gracias al inesperado atuendo que portó durante uno de sus paseos por la ‘ciudad que nunca duerme’, Nueva York. ¿En qué consistió el look? Aquí te contamos los detalles.

A través de plataformas como Instagram y Twitter se comenzaron a difundir diversas imágenes en las que se aprecia al protagonista de cintas como “Tren Bala”, “El club de la pelea” y “Babylon” mientras hacía su arribo al set de filmación de “Wolves”, cuyo rodaje se lleva a cabo en Nueva York.

Brad Pitt aprovechó el frío de la ciudad para experimentar con su atuendo, razón por la cual optó por utilizar texturas y piezas divertidas a las que el público no está acostumbrado verlo.

El look estuvo compuesto por un par de jeans azul claro que acompañó con un suéter marrón batik, gorro de piel de cordero y gafas de sol que lo protegieron de los flashes de las cámaras de paparazzi.

Como era de esperarse, el atuendo no tardó en generar opiniones divididas por parte de sus fanáticos, pues mientras unos celebraron el hecho de que el famoso se muestre receptivo ante las nuevas tendencias, no faltaron quienes reprobaron su acción.

No obstante, Brad Pitt ha demostrado que no le importa el qué dirán, pues recordemos que hace algunos meses se convirtió en noticia gracias al look que portó para la premiere de la cinta ‘Bullet Train’, donde compartió créditos con Aaron Taylor-Johnson, Joey King, Sandra Bullock y Bad Bunny.

En ese entonces, el ex de Angelina Jolie optó por utilizar un suéter color nude y una falda a la altura de las pantorrillas que evidenciaron las botas estilo “combat” que usó.

