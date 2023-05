“Fue una noche de terror”: aficionados hablan sobre estampida que acabó con la vida de 12 personas en estadio de El Salvador

La noche del sábado 20 de mayo, una estampida en el estadio Cuscatlán, en San Salvador, ocasionó la muerte de 12 fanáticos y 100 personas heridas. Horas después del accidente, los fanáticos sobrevivientes narraron cómo se vivió la situación en el recinto deportivo.

La agencia de noticias The Associated Press (AP), recogió un par de testimonios de fans que experimentaron en primera persona la tragedia. Tal es el caso de Tomás Renderos, un aficionado que se vio en la necesidad de recibir atención médica. Tras salir de hospital, el hincha aseguró que “fue una noche de terror. Nunca pensé que me pasaría esto, pero afortunadamente yo solo tengo algunos golpes… pero no todos corrieron mi suerte”, dijo.

AP también se valió del testimonio de otro fan de Alianza identificado como José Ángel Penado, quién detalló los motivos que originaron la estampida. “El partido estaba programado para las 7.30 de la noche (del sábado), pero cerraron el portón a las siete y nos quedamos fuera con los boletos en la mano (…) la gente se enojó. Todos pedíamos que nos dejaran entrar, pero no, y derribaron el portón”.

El accidente, que acabó con la vida de 12 personas, provocó heridas en otras 100 y obligó a la atención médica inmediata de al menos 500 fans dentro del estadio, ocurrió por la vuelta de los cuartos de final del torneo de primera división en el estadio Cuscatlán, situado en la periferia sur de la capital salvadoreña.

Equipos médicos atendiendo a fans. Foto: GABRIEL AQUINO/AFP via Getty Images).

Fans dentro del terreno de juego tras estampida en El Salvador. GABRIEL AQUINO/AFP via Getty Images).

Alianza y Futbolistas Asociados Santanecos (FAS) eran los equipos que se verían las caras y el incidente se originó cuando un grupo de fans se quedó en las puertas, no pudo ingresar y terminó por forzar las puertas para intentar ingresar a presenciar el encuentro que se suspendió en el minuto 16. Incluso los jugadores ayudaron en el traslado de las personas heridas a los túneles del recinto deportivo, ya que muchos fueron golpeados y pisoteados.

Sigue leyendo:

· Estampida en estadio de El Salvador deja al menos 12 muertos y 100 heridos

· Tragedia en Yemen, estampida deja al menos 85 muertos tras escuchar explosión en acto público

· Tragedia en El Salvador: ¿Cuáles han sido los sucesos más trágicos en el fútbol de Latinoamérica?

**