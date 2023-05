Horóscopo de Mhoni Vidente para la semana del 22 al 27 de mayo de 2023

Aries

El Planeta Marte te va a estar dominado en estos días por eso te recomiendo que no te alteres por cualquier situación y que debes de aprender que no se puede controlar a los demás, tu Aries solo controla tu vida y tus sentimientos que eso te va a ayudar a estar mejor en todos los sentidos. Días de abundancia y estabilidad económica y este planeta te va a ayudar a guiar tu vida en el futuro. Tu día mágico el martes, tus números de la suerte son 07 y 21, tu color el verde y naranja.

Va a atravesar por una etapa de renacimiento en lo laboral y en lo personal. Te va a llegar una propuesta de trabajo nuevo que te dará muchas satisfacciones. Este planeta Marte es el del diálogo, es decir, que si tienes dudas de tu pareja en cuestión de infidelidad es el momento de aclararlo y si ya no te sientes que tu relación amorosa pueda seguir en paz es mejor darse un tiempo para conocer personas más afines a tu signo.

También este planeta rige todo lo relacionado a volver a estudiar o emprender una aventura en otro país o cuidad, es decir, es el momento de mover las energías en lo intelectual. Tu recomendación de esta semana trata de no opinar de nadie de tu trabajo, recuerda que es mejor ser discreto que chismoso, así te evitas problemas sin razón.

Tauro

El planeta Júpiter te va a estar guiando en estos días y te dice que es el momento de expandirse, es decir, buscar nuevo rumbos de vida laboral que se te va a dar sin ninguna complicaciones. Para Tauro este planeta le va a ayudar a no sentirse derrotado y que sabrá que los tropiezos son experiencia en tu camino. Tu mejor día es el miércoles, tus números mágicos son 06 y 09, tu color el rojo y blanco.

Te indica que para tu signo va a ser una semana de estar ya analizando que quieres para tu futuro y poner todo el desempeño posible para alcanzar tu éxito. En estos días te llega la invitación de viaje por cuestiones de un negocio nuevo no lo dudes tu abrir nuevas rutas de progreso. Usa mucho perfume para cortar lo negativo.

Para los Tauro que están en pareja este planeta te dice que es el momento de dar el siguiente paso de formalizar y tener familia. Este día 23 de mayo trata de prender una vela blanca y pedir lo que tanto deseas y verás cómo será cumplido muy pronto. Arreglas asuntos de demandas legal a tu favor.

Géminis

El planeta Saturno es el que te va estar dominando en esto días y te dice que son tiempos de saber hacia dónde vas y qué quieres para tu presente, es decir, son tiempos de madurar y junto a tu cumpleaños es el momento ideal de ser alguien en la vida. Este planeta saturno te indica que tu capacidad para resolver la situaciones en cuestión personal te va a ayudar a seguir sin tropiezos tu camino. Cuídate de traiciones de amores trata de no ser tan confiado. Tu número mágico es el 03 y 27 tu color el naranja y amarrillo tu mejor día es el jueves.

Recuerda que tu signo siempre piensas por dos a la vez, es decir, es muy cambiante en sus decisiones y eso te hace a veces no saber cuál dirección tomar para llegar al éxito, por eso se te recomienda que en estos días salgas en las mañanas a caminar así vas a poder recibir toda la energía positiva del planeta Saturno para que puedas así resolver tus dudas y sobre todo para puedas canalizar lo negativo y agresivo de estos días en algo positivo para tu vida.

Semana de sorpresas amorosas, te llega la invitación de salir con un amor nuevo, te cambias el look y renuevas tu guardarropa recuerda que tu signo domina la moda y el ser muy sociable.

Cáncer

El planeta Venus te va ayudará en estos días y esto te indica que si vas a poder seguir adelante con tus proyectos de trabajo y que si quieres cambiarte de ciudad o país que es el momento de hacerlo, que este planeta te va ayudar a crecer. También te indica que cualquier asunto que tengas en lo legal lo vas a poder resolver con éxito, solo trata de ya no confiar tanto en los que te rodean. Son tiempos de construir nuevos negocios y rutas de progreso, tu mejor día es el viernes, tus números mágicos son 02 y 31, tu color es el amarrillo y negro.

Recuerda que tu signo siempre está buscando el amor compatible por eso te indico que necesitas ya salirte más a fiestas y reuniones, que eso te va a ayudar mucho en tu ámbito de trabajo y amoroso. Juntas en tu trabajo por cuestión de cambios en lo laboral. Recuerda que lo tuyo son las relaciones públicas. Ten cuidado con problemas de intestino o estómago que va a ser tu punto débil en estos días.

Recibes la invitación a una boda familiar, recuerda que lo que caracteriza a los Cáncer es su forma de ver la vida con mucho positivismo y por eso siempre dan el mejor consejo cuando se lo piden. Te compras ropa para verte más jovial. Recibes una invitación a un negocio acéptalo que te va ir de lo mejor.

Leo

El planeta Mercurio es el que te va dominar en estos días y es el que domina los negocios y el dinero rápido y te indica que no tengas miedo a esos cambios que quieres realizar que es el tiempo de crecer en tu patrimonio y realices lo que necesitas para estar mejor. También es el planeta de diálogos y acuerdos en cuestión de problemas legales o situaciones que tengas de trabajo. Tu mejor día es el lunes, tu color es el azul y rojo, tu números mágicos 01 y 13.

Te recomiendo que este día 23 de mayo prendas una vela roja y pidas a tu ángel guardián que te quite todo lo negativo que te pueda rodear. Recibes un regalo sorpresa por parte de un amor nuevo. Te viene un golpe de suerte en cuestión de trabajo, te dan un reconocimiento y decides atreverte a poner un negocio propio. Cuídate de tu punto débil que es la rodilla así que trata de ir con tu médico para un chequeo.

Te buscan familiares para invitarte a salir de viaje en tu cumpleaños. Mandas arreglar tu coche para venderlo, haces compras para tu casa y vivir de lo mejor. Finalizas los trámites de una demanda legal a tu favor. Te regalan una mascota que te va a dar mucha felicidad. Días de mucha pasión con amores prohibidos.

Virgo

El planeta Urano es el que te va a dominar en estos días y te indica que es el tiempo de revolucionar todo lo que estás haciendo en cuestión de trabajo, es decir, buscar los cambios positivos que deseas para triunfar que se te van a dar sin contra tiempos. Recuerda que este planeta te ayuda a formalizar tu relación de pareja y si estar solo te llega un amor compatible y verdadero. Tu mejor día es el martes, tus números mágicos son 04 y 12, tu color es el rojo y naranja.

El planeta Urano te va a ayudar a tener ese éxito que tanto deseas, pero debes tomar en cuenta que debes de ser más discreto con tus planes a tu futuro para no tengas energías negativas como obstáculos. Te llega un dinero extra por cuestión de una deuda del pasado trata de invertirlo en tu persona, recuerda que como te ven te tratan así que a verse de lo mejor en estos días.

Te buscan tus padres para invitarte a salir de viaje, decides tomar un curso de administración o ventas de inmuebles, recuerda que tu signo le encanta todo lo que sea negocios y las ventas y junto al planeta Urano es el tiempo de realizarlo.

Libra

El astro rey el Sol te va a estar dominado en estos días y te dice que son tiempos de curar el alma y cuerpo, es decir, que viene una curación mágica de cualquier enfermedad y que tu mente entrará en un cambio positivo para poder realizar todo lo que deseas para esta mejor. Se te recomienda tomar los rayos del sol al amanecer para este ritual te ayude a quemar todo lo negativo que te rodea.

Viene un cambio positivo en cuestión de trabajo y el recibir un dinero que no esperabas. Tu mejor día es el miércoles, tus números mágicos son 08 y 17 tu color es el blanco y rojo. Recuerda que tu signo Libra su parte negativa que es no sabe perdonar a quien le hicieron daño, es decir, guardar muchos problemas del pasado, pero en estos días el sol te va a ayudar a estar mejor en tu vida.

Decides ir a visitar a tus familiares, recuerda que lo más importante que tienes en tu vida es la familia. Te regalan un perfume por parte de un amor nuevo y para los Libra que están en pareja van a tener una sorpresa de embarazo en puerta. Te invita a salir un amor prohibido, es decir, casado. Trata de no meterte en problemas y decirle no a esas tentaciones. No lo pienses más es tiempo de cambiar de coche y eso te va ayudar a avanzar más en tu vida.

Escorpio

El planeta que te va a dominar es Neptuno y te indica que los sueños siempre se hacen realidad, así que no dejes de perseguir tus metas que este planeta te va a ayudar alcanzarlos. Te viene la invitación a un trabajo que te dejará más ingresos, pero el planeta Neptuno te indica que tengas cuidado con los problemas de traiciones amorosas. Tu mejor día es el jueves, tus números mágicos son 05 y 44, tu color es el naranja y verde.

Un resurgimiento al éxito en cuestión de tu trabajo que este planeta te indica que es el momento de buscar un mejor puesto laboral o reacomodar tus metas a futuro, que las energías positivas te van a estar rodeando de la mejor manera para logarlo. También este planeta rige mucho el ámbito económico es decir que te va llegar un dinero extra, pero también te dice que debes de cuidarlo para un futuro que no hagas compras que no vas a necesitar.

Tu punto débil va a ser tu piel y cabello así trata de cuidártelos más o no exponerte tanto a los rayos solares. Un amor muy apasionado te va a llegar en estos días del signo de Cáncer o Acuario, te invitan a salir de viaje con tus amigos.

Sagitario

El planeta Marte es el que te va a dominar en estos días y te indica que son tiempos de abundancia económica que cualquier cambio de trabajo o negocio se te va dar sin ningún problema, que el dinero te va llegar a manos llenas, pero el planeta marte también te dice que debes de tener cuidado con problemas legales o demandas que seas más responsable con tus de acciones.

Pleito en puerta con tu pareja sentimental, trata de no llevar esa situación a un nivel máximo. Tu día mágico es el viernes, tus números de la suerte 14 y 70, tu color es el azul y naranja. Con tu signo que es fuego es la combinación perfecta para hacer grandes cambios en tu entorno laboral, por eso te recomiendo que empieces a buscar mejores opciones de trabajo y sueldo que se te van a dar sin problema.

Cuidado con problemas de estómago o úlceras trata de estar un poco mas relajado y tener una buena alimentación saludable, para los Sagitarios que están solteros van a ser unos días de encontrar el amor con alguien del signo de Aries o Leo que van ser muy compatible contigo. Ten cuidado con robos o perdidas se mas precavido en las calles, cualquier cirugía estética la podrás hacer sin problema.

Capricornio

El Sol te va a dominar en estos días y te indica que viene un cambio importante en tu vida amorosa, es decir, que tomas una decisión importante en cuestión si te quedas con tu pareja y te vas recuerda que el astro rey el sol te va a ayudar a quemar todo lo negativo que te rodea. También te viene la oportunidad de crecer más en lo profesional y buscar nuevos rumbos de trabajo y proyectos. Ten cuidado con exceso de vicios trata de controlarlos. Tu mejor día el martes, tus números mágicos son 22 y 30, tu color es el rojo y verde.

Empiezas un curso de estudios y decides retomar tus carrera universitaria. Un amor del signo de Aries o Virgo regresará a tu vida, pero trata de ya no ser tan infiel y tomar tu relación de pareja más estable. Compras ropa y zapatos para renovar tu look, te busca un amor prohibido en estos días para tener una aventura amorosa.

Te busca para hacer unos pagos atrasados de tu tarjeta de crédito, piensas mucho en cómo hacer dinero y eso hace que tu energía de la abundancia no te llegue, por eso te recomiendo que dejes fluir y verás cómo el dinero va llegar a ti. Tienes que controlar más tu carácter tan explosivo, pero eso te está haciendo que se alejen de ti personas que te quieren.

Acuario

El planeta Júpiter es el que te va a estar dominado en estos días y te indica que eres grande, que solo te la tienes que creer que debes de dejar esos pensamientos negativos que te rodean que este planeta te va dar la oportunidad de crecer en lo económico y profesional. Tu día mágico es el miércoles, tus números son 15 y 19 tu color el azul y amarrillo.

Semana de tener una determinación de lo que quieres para tu futuro, recuerda que tu signo va a atravesar por una ola de energías positivas, pero también cambiantes en su forma de pensar pero eso te recomiendo que en estos días tomes la decisión de buscar un mejor puesto de trabajo o pedir a tus jefes un aumento de salario.

En el amor estas atravesando unos momentos de indecisión, es decir, que no sabrás con que persona quedarte recuerda que los acuarios son conquistadores e infieles por naturaleza, pero en esta semana tendrás a tomar ya un amor más formal que va ser del signo de Tauro, Libra o Escorpio que va a tener mucha compatibilidad contigo. Arreglas asuntos de cambios de escrituras o título de coche, van a ser unos días de muchas reuniones y fiestas.

Piscis

Semana de buena suerte en todos los sentidos. El planeta Mercurio es el te va a estar dominado tus energías así que trata de poner tu mente en todo lo que quieres realizar para tu futuro y verás que pronto lo veraz cumplido. Sales de viaje por cuestión de trabajo recuerda que son tiempos de mover las energías a lo positivo. Tu día mágico es el jueves, tus números de la suerte son 18 y 77 tu color es el rojo y azul fuerte.

Cuídate de problemas de infección de sexual y problemas de hormonas trata de ir con tu médico, empiezas una rutina nueva de ejercicio y decides hacerte un tratamiento estético recuerda que los Piscis siempre quieren verse jovial y se te va dar sin problema.

En esta semana decides entrar otra vez a estudiar recuerda que los Piscis siempre quieren estar aprendiendo. En el amor te va estar buscando alguien del signo de Escorpio , Libra o Sagitario que va ser muy compatible con tu signo. Cambias una cuenta bancaria, pagas una deuda de tu casa, ten cuidado con los chismes entre amigos es mejor no platicar de más.

Trata de estudiar algo relacionado a la naturaleza como veterinario, agronomía y lo relacionado al mar que eso te va ayudar a crecer más en lo profesional, embarazo en puerta para los Piscis casados.

