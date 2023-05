Kylian Mbappé y Lionel Messi encaminan al PSG de cara a un nuevo trofeo en la Ligue 1 de Francia

Tres minutos de inspiración de Kylian Mbappé, y una asistencia de Messi, en el inicio del partido ante un rival amenazado por el descenso, el Auxerre, que buscó su premio hasta el final, le bastaron al París Saint Germain para encarrilar y sellar el partido en el estadio de l’Abbe-Deschamps (1-2), que pone el trofeo de la Ligue 1 en manos del vigente campeón.

El conjunto de Christophe Galtier aventaja en seis puntos al Lens, segundo, a falta de dos jornadas. Por lo que es virtual campeón, una cuestión numérica y de tiempo la certificación de un éxito que será del PSG en cualquier caso.

Un mero formalismo en la Ligue 1 que establece que es la diferencia de goles total la que deshace los empates. El París Saint Germain tiene un saldo favorable de 50 tantos. El Lens, de 34. El título para Galtier está más queasegurado.

El PSG tenía que ganar y ganó. Ventiló el trámite como suele hacerlo en los últimos tiempos. Sin brillantez y con lo mínimo necesario. Así fue, dos apariciones de Mbappéy a sumar tres puntos más para cerrar la temporada en Francia.

El astro parisino firmó su doblete en tres minutos. No necesitó más. Hizo el primero a los seis, en una combinación entre Leo Messi, Fabián Ruiz y Mbappé, que culminó de una manera maravillosa, tras superar a dos defensas en medio del área.

El segundo, fue en el 9. A pase de Messi, con un disparo certero desde le media luna. Vigésimo octavo tanto de Mbappé en lo que va de competición y por lo que se coloca como uno de los máximos anotadores del torneo, 28, dos más que el segundo, Alexander Lacazette, quien tiene 26.

No necesitó más el París Saint Germain que dejó hacer a su rival. El Auxerre, que marca la frontera de la permanencia y que buscará la salvación en los dos últimos partidos, empezó a creer en el tramo final de la segunda mitad. Pues pudo acortar distancias con un tiro de Rayan Raveloson que repelió el larguero. Pero se marchó al intermedio con esos dos goles de desventaja.

Marcó el Auxerre al inicio de la segunda parte, en una acción rápida de ataque que acabó con un pase de cabeza del caboverdiano Nuno Da Costa al maliense Lassine Sinayoko que entró en el área, tiró cruzado y batió a Gianluigi Donnarumma, que falló y vio como la pelota le superó por debajo.

Mbappé fue la gran y casi única amenaza del equipo visitante sostenido por Andrei Radu. El Auxerre subió su apuesta. Se decidió a arriesgar Christophe Pelissier. Donnarumma evitó el empate con una estupenda parada a un tiro a bocajarro de Gauthier Hein a un cuarto de hora del final.

Kylian Mbappé marcó en el añadido la sentencia, anulado por fuera de juego por el VAR. Respiró el Auxerre al que le faltó acierto y tiempo para sumar algo más. El PSG tiene amarrado su undécimo título.

