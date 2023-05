José Mourinho descarta los rumores para entrenar al Paris Saint Germain: “Si el PSG me busca no me ha encontrado”

José Mourinho está teniendo una buena temporada con la Roma en la Serie A y en la UEFA Europa League. El portugués está a un partido de disputar la final de la UEFA Europa League y entre los primeros puestos europeos de la Serie A.

Ante su buen momento, han surgido varios rumores sobre su partida hacia el Paris Saint Germain, que buscaría un nuevo técnico tras varios problemas con Galtier y el fallo en haber llegado más lejos en Champions.

“Si el PSG me busca, no me ha encontrado. No han hablado conmigo”, dijo el entrenador portugués en una entrevista con Sky Italia. Mourinho tiene compromiso con la Roma hasta 2024 y con el que ya suma el título de la UEFA Conference League.

El director técnico lusitano también estuvo cerca de dirigir a la selección portuguesa aunque prefirió optar por quedarse en la Roma. El pasado jueves derrotaron 1-0 al Bayer Leverkusen en la ida de la semifinal de la Europa League y están a una victoria de llegar a la final.

Sobre su momento en la Roma, Mou expresó estar feliz y tener buena relación con los jugadores y con los dirigentes del equipo italiano.

“Soy feliz aquí, no puedo esconderlo. Me gusta la gente, tengo buena relación con la propiedad y si digo lo contrario miento. Los jugadores son fantásticos, tienen una empatía tremenda entre ellos. No son como hijos porque tengo dos, pero casi”, expresó.

Con tres fechas por disputarse en la primera división de Italia, la Roma está a 2 puntos de la Europa League y 7 unidades de la Champions League, aunque si ganan la Europa League también obtendrían la máxima clasificación al torneo europeo. Hasta ahora Mourinho cumplirá su contrato con el equipo de La Loba.

“No puedo decir que no soy feliz. Algunas veces pienso en las frustraciones y otras veces pienso en otras ambiciones, pero hoy lo importante es que soy feliz y trabajo para la gente y la he visto feliz. Eso es lo importante”, añadió.

