Localizan a dos sospechosos de los insultos racistas a Vinicius Jr. en Mestalla

El Valencia ha localizado a dos seguidores sospechosos de haber proferido insultos racistas contra el jugador del Real Madrid Vinicius, según confirmaron fuentes del club a Efe.

En el minuto 73 del choque, el jugador se dirigió a un sector de la grada y avisó a la Policía de que un seguidor habría proferido esos insultos. En el acta del choque, el colegiado De Burgos Bengoetxea apuntó que le habría llamado “mono” repetidamente.

El brasileño terminó expulsado / Foto: EFE de Biel Alino

Tras visionar las imágenes de las cámaras de seguridad, el Valencia ha localizado a dos seguidores de esos insultos racistas y ha trasladado esa información a La Liga.

El club de Mestalla confirmó además su intención de ir “hasta el final” contra esos seguidores si se confirman los hechos.

El brasileño Vinícius Junior, futbolista del Real Madrid, reaccionó en sus redes sociales después de haber sufrido insultos racistas y, posteriormente, tras una trifulca en la que golpeó a Hugo Duro, recibir una tarjeta roja, y aseguró que “el premio” que “consiguieron los racistas” fue su expulsión.

“El premio que los racistas consiguieron fue mi expulsión. No es fútbol es LaLiga”, compartió en una historia de su cuenta oficial en Instagram.

Minutos más tarde, Vinícius escribió en Twitter una reacción más extensa en la que insistió en su idea de que existe permisividad con los racistas.

“No fue la primera vez, ni la segunda, ni la tercera. El racismo es normal en La Liga. La competición lo considera normal, la Federación también y los rivales lo fomentan. Lo lamento mucho. El campeonato que una vez perteneció a Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano y Messi ahora pertenece a los racistas”, dijo.

Además, aseguró que en su país, Brasil, a España se le conoce como un “país racista”.

“Una hermosa nación, que me acogió y a la que quiero, pero que ha aceptado exportar al mundo la imagen de un país racista. Lo siento por los españoles que no estén de acuerdo, pero hoy, en Brasil, España es conocida como un país de racistas. Y, desgraciadamente, por todo lo que ocurre cada semana, no tengo forma de defenderlo. Estoy de acuerdo, continuó.

“Pero soy fuerte e iré hasta el final contra los racistas. Aunque sea lejos de aquí”, completó.

