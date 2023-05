Raúl Jiménez podría regresar al América pero el elevado salario representa una traba para la directiva azulcrema

Luego de nueve temporadas en el fútbol de alto nivel en Europa, codo a codo con los mejores del mundo, Raúl Jiménez podría volver a sus inicios en la Liga MX con las Águilas del América.

El ‘Lobo’ mexicano se despidió este fin de semana del Molineux Stadium y su afición, ya que no continuará en el Wolverhampton de la Premier League de cara a la próxima temporada 2023/2024. La noticia no es sorpresa ya que no venía sumando minutos y no forma parte de los planes, ni de la planificación deportiva ni del entrenador Julen Lopetegui.

Lo cierto es que la directiva del Club América, con Santiago Baños, presidente deportivo, como máximo ejecutor de los planes antes de cada torneo, ha tocado varias veces la puerta de Raúl Jiménez para conocer su interés de regresar a la institución donde se dio a conocer.

La última vez que Jiménez estuvo activamente en Coapa y los aficionados azulcremas soñaron con verlo uniformado nuevamente de águila fue antes del Mundial Qatar 2022. La recuperación del atacante de 32 años la terminó en esas instalaciones y compartió con jugadores, cuerpo técnico y cuerpo médico del equipo; también de forma ‘no-oficial’ se conoció que charló con Baños y que éste le transmitió su intención de tenerlo de regreso.

Pero más allá del amor que pueden profesarse las dos partes, la gran traba puede ser el salario que pide Raúl Jiménez.

En Fox Sports se comentó que el goleador volvería al América si la oferta salarial estuviera por encima de los $5 millones de dólares, que lo convertiría no solamente en el mejor pagado del equipo sino en general de toda la Liga MX.

La cifra es alta para un América que hasta hace poco le pagaba $4 millones de dólares anuales al arquero Guillermo Ochoa y que en la actualidad tiene en su capitán y goleador Henry Martín ($3 millones) el sueldo más elevado.

Todo podría cambiar si la actual plantilla dirigida por Fernando ‘Tano’ Ortiz logra ganar el Torneo Clausura 2023, que primero tendrían que eliminar a las Chivas de Guadalajara y pasar a la final. Con el empuje del trofeo bajo el brazo y contratos comerciales, Baños podría ofrecerle un regreso soñado a Raúl Jiménez.

