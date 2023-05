Alejandro Fernández revela la dura lección que recibió de Vicente Fernández cuando tenía 5 años

Alejandro Fernández ha sido tendencia en las redes sociales por una serie de confesiones y declaraciones que ha dado durante los últimos días, una de ellas sobre su debut cuando tenía 5 años, que “lo traumó” gracias a su padre, el fallecido Vicente Fernández.

En una entrevista que concedió ‘El Potrillo’ a Yordi Rosado para su canal en YouTube, el artista habló de sus primeros pasos en la industria y recordó que tuvo una experiencia agria cuando debutó en el programa de Televisa ‘Siempre en Domingo’, conducido por Raúl Velasco.

“Es una enseñanza que me dio mi padre, sí me causó cierto trauma esa presentación, pero al final me hizo entender que las cosas por muy mal que te vayan las tienes que terminar”, confesó.

En la época en la que comenzó Alejandro, era muy popular que Raúl Velasco entrevistara a los artistas que querían hacer despegar su carrera. Por esa razón ‘El Charro de Huentitán’ no dudó en llevar a su hijo menor a ese programa.

El cantante de éxitos como ‘Un Millón de Primaveras y ‘El Rey’ seleccionó la canción ‘Alejandra’ para que Alejandro se presentara y le mandó a hacer unos arreglos musicales sin notificarle. Lo que resultó catastrófico pues lo que había ensayado no se parecía a la música que estaba acompañ+andolo en la presentación.

“Yo ya me la sabía con el arreglo instrumental y mi padre me lo cambió todo. Yo tenía 5 años, no le podía decir nada a mi papá. Cuando salgo al escenario veo al público, me congelo, no supe qué hacer, se me olvidó, se me quedó la mente en blanco”, explicó Alejandro Fernández.

Don Chente lo “enseñó” a consumir alcohol

Aunque la reciente confesión sobre su infancia ha impactado a muchos, no es la primera vez que Alejandro deja boquiabiertos a muchos contando anécdotas familiares, como la vez que aseguró que su papá fue quien lo enseñó a “beber alcohol” antes de dar un show.

“Él fue el que me introdujo, yo era demasiado penoso, muy penoso. Mi papá, yo creo que con el ánimo de que me bajara el nervio cuando me iba a presentar, me dijo ‘Ch…gate un traguito de coñac’ y me gustó. (Ese día) llevaba dos meses sin tomar. Tampoco quiere decir que había durado 10 meses tomando, de repente, en mis conciertos, sí me gusta echarme mi traguito porque me ayuda, de alguna manera me relaja. Sufro ataques de pánico, de ansiedad, entonces de repente un trago, dos tragos, ayuda muchísimo”, le confesó a Roberto Martínez, de Creativo.

