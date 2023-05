Chicharito Hernández celebró que Chivas del Guadalajara eliminó al América para meterse en la final de la Liga MX

Luego de varios semestres alejado de la batalla por el título de la Liga MX, finalmente las Chivas de Guadalajara están de vuelta. Con una contundente victoria a su rival histórico Club América por marcador 1-3 de visitante, el Rebaño confirmó su resurrección durante el Torneo Clausura 2023.

Toda la afición de Chivas celebra el regreso del grande de México, incluyendo ex jugadores como es el caso del delantero Javier ‘Chicharito’ Hernández.

A través de sus redes sociales, el actual jugador del LA Galaxy dejó saber que siguió muy de cerca el encuentro del pasado domingo y con el resultado final explotó de emoción al igual que los cientos de ‘chivahermanos’.

La última vez que el CD Guadalajara se coronó campeón de la Liga MX fue en el Torneo Clausura 2017, curiosamente contra Tigres de la UANL, rival al que enfrentará en la actual final.

En aquel entonces Chicharito Hernández marcaba sus goles en Alemania con el Bayern Leverkusen.

La emoción de la eliminación no solamente tocó al Chicharito Hernández, también en Guadalajara. A los hinchas del Rebaño no les importó que fuera domingo y que, unas horas después, tendrían que ir a trabajar, puesto que fue una celebración masiva como no se veía hace tiempo.

