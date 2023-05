Chivas remontó en el Azteca y eliminó al Club América en dramático partido para llegar a la final de la Liga MX

Chivas de Guadalajara le pegó 3-1 al Club América en el Estadio Azteca, con lo cual le dio la vuelta a la serie para un global de 3-2 y logró ingresar a la final del Clausura 2023 de la Liga MX. Roberto Alvarado, Alan Mozo y Jesús Orozco fueron los anotadores para que Chivas llegara a una nueva final del torneo mexicano, en donde jugará ante Tigres de la UANL.

El primer tanto de la noche llegó al 18, cuando Roberto Alvarado le dio un gran pase a Ronald Cisneros, delantero que encaró y con una gran jugada esquivó múltiples defensores, e incluso al arquero, para que así el balón terminara superando la línea de gol para mover el marcador rápidamente y darle emociones al Estadio Azteca, al menos para los seguidores del cuadro visitante.

Tras el tanto, Chivas continuó con su asedio a la cabaña defendida por el mexicano de 26 años Luis Malagón. Sin embargo, el rebaño sagrado poco pudo a hacer de cara al arco rival para anotar el segundo tanto de la noche, ese que obligaría a su rival a salir a buscar un resultado favorable.

Por otro lado, el Club América estuvo desdibujado en casa, pues con trazos largos intentó conectar desde el ‘Wacho’ Jiménez hasta Henry Martín, pero el arquero azulcrema nunca pudo hacer un envío directo para el ariete que veía como las oportunidades de anotar ante las Chivas se escapaban.

Para la segunda parte del partido, América despertó de la mano de Diego Valdés. El '10' del conjunto azulcrema aprovechó un centro de Álvaro Fidalgo, quien desde las afueras del área flotó el esférico, y le dio la oportunidad al chileno para que agitara las redes y colocara el partido 1-1, global 2-1 a favor de Las Águilas.

Tras el gol, América perdió el rumbo luego que Fidalgo perdiera la cabeza y le hiciera una dura falta a un rival. Tras revisar la jugada en el VAR, Víctor Cáceres principal del encuentro, no tuvo más remedio que expulsar al español.



Tras la expulsión, Chivas se fue al ataque y Ronaldo Cisneros agitó las redes nuevamente. El mexicano aprovechó un rebote otorgado por Magalón, tras el remate de Alexis Vega, pero tras la revisión en el VAR, el árbitro principal determinó una falta de 'Pocho' Guzmán ante Miguel Layún. Como resultado, el gol no subió al marcador y dejó un 1-1 que le daba esperanzas al América.



Pero esto no le quitó el impulso a Chivas, quien con una jugada preparada sorprendió al Magalón. Alán Mozo aprovechó un pase al borde del área y desde afuera le prendió mecha al esférico para así sorprender a todos los jugadores de Las Águilas y colocar el 1-2 a favor del equipo Tapatío. No obstante, el global aún quedaba 2-2, y por la posición obtenida en la fase regular, el boleto a la final quedaba en las manos del equipo azulcrema.

Necesitando un gol más para ingresar a la final, Chivas se fue al ataque y a falta de dos minutos del final cayó. Jesús Orozco capitalizó un centro del 'Nene' Beltrán desde la banda derecha, con un cabezazo desde muy cerca, agitó las redes y colocó el marcador 3-1, con un global de 3-2, que le daba acceso a la final del Clausura.

