La hija de Eminem lanza su propia línea de ropa deportiva

Foto: Larry Busacca for The Recording Academy / Getty Images

Hailie Jade Mathers, hija del famoso rapper Eminem, ha debutado como empresaria con la línea de ropa deportiva Just a little shady, lanzada simultáneamente con su podcast. En su cuenta de Instagram ella compartió fotos de las prendas, en colores sólidos e ideales para un look relajado. View this post on Instagram A post shared by Hailie Jade (@hailiejade)

En un video que publicó, Hailie (de 27 años) aparece maquillándose y describiendo el concepto de sus creaciones: “He estado trabajando en esto durante casi un año. Quise asegurarme que cualquier cosa que lanzáramos no sólo fuera súper cómoda y bonita, sino que también pudiera ser usada como una línea de ropa regular y no lucir sólo como mercancía…yo diseñé cada cosa que verán en el sitio”.

Hace algunas semanas Hailie Jade se comprometió con su novio Evan McClintock, y ahora ambos fungen como modelos de prendas de Just a little shady; ella cuenta ya en Instagram con más de tres millones de seguidores. Hasta el momento Eminem no ha hecho comentarios sobre la línea de ropa.

