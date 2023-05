Triste noche en la NBA: la humillante eliminación de Los Angeles Lakers con un LeBron James que reconoció su inseguridad de seguir en el equipo

Los Angeles Lakers fueron derrotados por Denver Nuggets 111-113 en el cuarto juego que se desarrolló en el Crypto.com Arena. De esta forma el conjunto angelino fue barrido en la final de conferencia y eliminados de la lucha por el trofeo de la NBA. En medio de la dura y contundente derrota, LeBron James hablo sobre su futuro y no aseguró mantenerse en los tabloncillos con la camiseta de los Lakers.

La frustración de LeBron James era evidente. Los Angeles Lakers desaprovecharon una ventaja de 15 puntos que obtuvieron en la primera mitad del encuentro. Además de eso, la actuación de LeBron James fue descomunal: 40 puntos, 10 rebotes y 9 asistencias. King James jugó casi todo el encuentro, pero a pesar de su entrega y su aporte, los Lakers se despiden de la NBA.

Este doloroso fracaso deportivo, sobretodo por la forma en la que se despide el conjunto angelino, hizo que LeBron James mostrara su decepción. Al finalizar el partido, la estrella de la NBA no aseguró su permanencia en los tabloncillos de Los Angeles para la próxima temporada.

En unas declaraciones obtenidas por ESPN, LeBron James reveló que aunque su deseo es seguir jugando en la NBA, también aseguró que tendría que pensar si serán los Lakers la camiseta que defenderá para la próxima temporada.

LeBron James fue una de las piezas más importantes de Los Angeles Lakers en la temporada. Más allá de su aporte, King James demostró su entrega al jugar varios partidos sin estar al 100% de su condición física.

No está de más mencionar que uno de los objetivos de LeBron es jugar con su hijo mayor, Bronny. Este es uno de los más grandes deseos de la estrella estadounidense antes de retirarse. Pero estas concepciones han ido perdiendo fuerza y han sido contrastadas con otras más recientes.

“He hecho lo que he tenido que hacer en esta liga y mi hijo va a emprender su viaje y sea cual sea su viaje, sea cual sea su destino, va a hacer lo que sea mejor para él. Y como su padre, y su madre, Savannah, y su hermano y hermana, vamos a apoyarlo en lo que sea que decida hacer. Así que, solo porque esa sea mi aspiración o mi objetivo, no significa que sea suyo. Y estoy totalmente de acuerdo con eso“, dijo James tras la victoria en el tercer juego ante Golden State Warriors.

De esta forma la temporada número 21 de LeBron James en la NBA es una completa incógnita. Más allá de su deseo de mantenerse activo en el mejor baloncesto del mundo, que su camiseta sea la de Los Angeles Lakers no está para nada asegurado. Habrá que esperar a que pase el trago amargo de la eliminación y que King James pueda tomar una decisión que afecte o no a la institución angelina.

