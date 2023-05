“La Liga que fue de Ronaldo y Messi hoy es de los racistas”: la reacción de Vinícius Jr. ante los cánticos discriminatorios en el fútbol español

El futbolista brasileño Vinícius Júnior, del Real Madrid, dijo este domingo que “La Liga es de los racistas“, luego de ser objeto de cánticos discriminatorios en Valencia. El joven de 22 años fue expulsado por conducta violenta en el minuto 97 tras un altercado con Hugo Duro.

Más temprano durante el partido, un Vinícius indignado intentó llamar la atención del árbitro sobre la hinchada del Valencia y sobre un aficionado en particular.

“El campeonato que alguna vez fue de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano y Messi, hoy es de los racistas”, escribió el futbolista en Instagram.

“No fue la primera vez, ni la segunda, ni la tercera. El racismo es normal en La Liga. La competición cree que es normal, la Federación también y los adversarios lo alientan”, dijo.

“[España es] una nación hermosa, que me acogió y a la que amo, pero que aceptó exportar al mundo la imagen de un país racista. Lo siento por los españoles que no están de acuerdo, pero hoy, en Brasil, España es conocida como un país de racistas“, continuó.

“Soy fuerte y llegaré hasta el final contra los racistas. Aunque sea lejos de aquí“, finalizó.

En un comunicado, La Liga afirmó que “lleva años luchando contra esta clase de comportamientos y fomentando los valores positivos del deporte, no solo en el terreno de juego, sino también fuera de él”.

También aseguró haber actuado de manera proactiva después de abusos racistas anteriores contra Vinícius, y que presentó nueve informes en las últimas dos temporadas a las autoridades legales en España.

El presidente de La Liga, Javier Tebas, también defendió a la institución.

Aseguró que persigue el racismo “con toda la dureza”, que siempre identifica a los causantes y los denuncia ante los organismos sancionadores. “Da igual que sean pocos, siempre somos implacables”, sentenció.

Recordó que esta temporada se han denunciado 9 veces insultos racistas, en 8 de ellas dirigidos a Vinícius, uno de los más de 200 jugadores de raza negra que participan en primera y segunda división.

Y respondió con este polémico tuit a la denuncia del propio jugador en la red social:

Ya que los que deberían no te explican qué es y qué puede hacer @LaLiga en los casos de racismo, hemos intentado explicártelo nosotros, pero no te has presentado a ninguna de las dos fechas acordadas que tú mismo solicitaste. Antes de criticar e injuriar a @LaLiga, es necesario… https://t.co/pLCIx1b6hS pic.twitter.com/eHvdd3vJcb

— Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) May 21, 2023