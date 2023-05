Boxeadora y modelo de OnlyFans celebra con sensual foto el título de Premier League del Manchester City

Elle Brooke, una reconocida modelo de OnlyFans y boxeadora profesional, es popular también por los colores del Manchester City, de hecho en sus publicaciones de Instagram en donde tiene una gran cantidad de seguidores, puede observarse siempre con la camiseta de los Citizens de manera muy sexy acompañada de atrevido vestuario o lencería.

La pugilista dejó a sus más de 700 mil seguidores con la boca abierta luego de publicar una foto con su pecho desnudo y solamente tapada con una bufanda del Manchester City, en la postal dejaba ver la leyenda que decía: “Controlamos esta liga“, en muestra de la emoción por ver al equipo de Pep Guardiola titularse campeón de la Premier League.

Jack Grealish, Phil Foden, John Stones, Bernardo Silva, Mason Mount y Kyle Walker, son algunos de sus jugadores preferidos. Sin lugar a dudas que Brooke enciende las redes con cada publicación y demuestra su amor al City de Pep, un entrenador español al que en constantes ocasiones le ha hecho cumplidos muy picantes.

No obstante, la famosa modelo de OnlyFans ha declarado que no le interesa saltar a invadir el terreno de juego como han hecho otras colegas, esto debido a que no quiere ser suspendida de por vida de ningún estadio y por el contrario quiere seguir asistiendo a ser parte de uno de los deportes que le apasiona.

