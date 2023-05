El Real Madrid y un baño de realidad llamado Manchester City

El Real Madrid cayó goleado 4-0 ante un Manchester City que le dio un baño de realidad en la semifinal de Champions y desnudó el presente del equipo de Ancelotti. Hoy no hubo chispa ni se repitió la historia de las noches mágicas de un equipo que reacciona a pesar de verse superado y que sabe ganar partidos cuando menos se lo espera.

Hoy el Manchester City ha desnudado una realidad, la cual no es otra que la época de muchos cracks está llegando a su fin, legendarios jugadores que al parecer ya no dan más pero que a la vez no se les puede reprochar nada pues ya han ganado todo. Hoy el baño de realidad fue muy fuerte, y es que la historia o los escudos no pueden ganar partidos todo el tiempo.

Luka Modric, Toni Kroos y David Alaba reaccionan ante uno de los goles del Manchester City (Foto: Michael Regan – Getty Images)

De no haber sido por Courtois, quizás estaríamos hablando de una goleada de escándalo, a pesar de que a Inglaterra llegaba un equipo confiado y animado por la confianza de una fanaticada que se aferraba a sus 14 champions, sin embargo hoy el plan del equipo rival los terminó secando.

El Manchester City desnudó la realidad de una plantilla del Real Madrid muy corta, Guardiola respondió a las especulaciones de un cambio de estilo y supo ganar un partido por goleada y con una posesión de 60%. La esperanza de salvar la temporada con la Champions y minimizar la Liga del FC Barcelona se esfumó.

El Real Madrid deberá conformarse con la Copa del Rey esta temporada y salir de una competición que los últimos años ha tenido a su justa medida, pero hoy les tocó un Manchester City, quizás el mejor equipo de Europa, pero que aún deberá confirmarlo el 10 de junio en la final contra el Inter.

Los dirigidos por Carlo Ancelotti tuvieron la fortuna de que Erling Haaland no marcara en esta llave y también tuvieron la suerte de tener en la portería a un Courtois que evitó que el daño fuera aún mayor del que se vio en la cancha.

Fanáticos celebran el pase a la final del Manchester City (Foto: Michael Regan – Getty Images)

Aunque Ancelotti aseguró que su futuro sigue en el club merengue, queda esperar que pasará con el entrenador italiano, que hoy a pesar de los señalamientos es el entrenador que se ve amoldado a una plantilla que lo quiere, lo respeta y sigue confiando en su figura. No se debe olvidar que la oferta de Brasil sigue sobre la mesa.

Vale recordar que el Real Madrid ha logrado cinco títulos de Champions en nueve años y 11 semifinales en las últimas 13 temporadas, sin embargo hoy parece que llegó el final de una época, los éxitos seguirán pero hoy el Manchester City se convirtió en su fuerte baño de realidad.

