Manchester City humilló 4-0 al Real Madrid y jugará la segunda final de Champions League de su historia

Con dos goles de Bernardo Silva, un autogol de Eder Militao y uno más de Julián Álvarez Manchester City venció 4-0 al Real Madrid y eliminó de la UEFA Champions League al campeón defensor con un marcador global de 5-1. Como resultado, el cuadro de la Premier League consiguió su segunda final en la competencia más importante de Europa a nivel de clubes.

Con mucha presión, jugadas de velocidad y peligro, Manchester City intentó e intentó. Algo que casi capitalizó al 12, minuto en donde un centro de Grealish salió desde la banda izquierda, el cual le cayó a Erling Haaland, quien disparó a quemarropa. Thibaut Courtois alejó el peligro de nuevo con una sensacional reacción.

Al 20, nuevamente el portero belga sacó a relucir su categoría ante el mismo delantero noruego. Un cabezazo realizado por Haaland intentó colarse en la cabaña defendida por Courtois . Sin embargo, un manotazo salvador mandó el balón al córner y evitó la caída de su arco.

Pero la superioridad del Manchester City dio sus frutos. Kevin De Bruyne tuvo una gran visión y dejó un pase filtrado para que Bernardo Silva pateara con pierna zurda y venciera al guardameta del Real Madrid que hasta el 23′ fue la figura del equipo blanco en el Etihad Stadium.

BERNARDO SILVA.



ADVANTAGE CITY. 🎯 pic.twitter.com/79nYaSrGLM — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) May 17, 2023

La primera oportunidad de peligro real, tras un baile recibido por el City, llegó en los pies de Toni Kroos, quien lanzó un poderoso disparo desde las afuera del área y se terminó estrellando en el poste, avisando así que no estaban vencidos.

BERNARDO SILVA DOUBLES MANCHESTER CITY'S LEAD! 💫 pic.twitter.com/8BZ2uCz0NR — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) May 17, 2023

No obstante, este aviso del mediocampista alemán poco le importó al cuadro de la Premier, pues Bernardo Silva capitalizó un rebote en el medio del área rival y disparó a placer para anotar el segundo tanto de la noche europea, ese que le daba más seguridad con un global de 3-1, y que finalizó en el pizarrón tras los primeros 45 minutos del compromiso.

Para la segunda parte del compromiso, la tónica del partido cambió, tanto así, que el Real Madrid se acercó al arco de Ederson, guardameta que tuvo que trabajar y sacar un par de remates peligrosos. Tras dichas jugadas, el cansancio comenzó a pasar factura, tanto así que ninguno de los dos equipos tuvo aproximaciones claras para anotar.

Para cambiar esto, Carlo Ancelotti, le dio ingreso a Antonio Rudiger, y subió a Camavinga al medio campo, mientras que Marco Asensio ingresó por Luka Modric, movimientos que generó espacio en el campo de juego y a la vez le entregó un poco de velocidad.

Sin embargo, estos espacios casi son aprovechados por Haaland, delantero que recibió de taco el balón filtrado por Ikai Gundogan, nuevamente el arquero del Real Madrid se creció y desvió el esférico que terminó en el poste de la cabaña merengue.

Pero esto poco importó, pues un centro De Bruyne cayó en el área y Eder Militao terminó desviando el balón que pasó la línea y transformó la victoria del Manchester en una goleada. https://twitter.com/CBSSportsGolazo/status/1658934597177188361

No obstante, esto no fue todo, pues Haaland salió del terreno de juego y Julián Álvarez ingresó al terreno de juego. El delantero argentino hizo su trabajo y tras un pase de Phil Foden encaró y anotó el cuarto de la noche, ese que le terminó dando la oportunidad de jugar su segunda final de su historia en la UEFA Champions League. World Cup winner Julián Álvarez comes off the bench and seals it for Man City. 🕸 pic.twitter.com/it0IPjQgJv— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) May 17, 2023

En la 2020- 2021, llegó la única final del Manchester City en Champions. En dicho año, el equipo de la Premier League cayó ante un rival directo en Inglaterra, el Chelsea. El resultado fue 1-0 en el Estadio do Dragao de Oporto, en Portugal.

