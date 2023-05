Real Madrid vs. Barcelona: Confirman fechas del Clásico de España en Estados Unidos

Real Madrid vs. Barcelona es uno de los partidos que genera más atención e interés a nivel mundial. Tras los cuatro partidos que se jugaron esta temporada (2 por La Liga y 2 de Copa del Rey) se sumará un quinto que se disputará en Estados Unidos.

El Clásico se disputará en Dallas, Texas, el próximo 29 de julio en el estadio de los Dallas Cowboys de la NFL, según reportó la cadena AS.

Este será el tercer partido entre los máximos rivales de Europa que se disputará en suelo estadounidense luego de uno en Las Vegas en 2017 y en 2022 que se celebró en el Hard Rock de Miami.

Con este encuentro, el Real Madrid ya tiene confirmado 4 partidos amistosos en Estados Unidos como parte de la pretemporada de 2023.

Los rivales del Real Madrid en la pretemporada 2023 de Estados Unidos:

23 de Julio / Real Madrid vs. Milán en el Rose Bowl de Los Ángeles

26 de Julio / Real Madrid vs. Manchester United en el NRG Stadium de Houston

29 de Julio / Real Madrid vs Barcelona en el AT&T Stadium de Dallas

2 Agosto / Real Madrid vs. Juventus en el Camping World de Orlando

Hasta ahora el FC Barcelona ha ganado los dos encuentros ante el Madrid en tierra estadounidense. En el primero en Las Vegas, los culés ganaron 3-2 en lo que fue el último clásico de Neymar Jr.

En el más reciente, Barcelona ganó por la mínima con un golazo del brasile Raphinha en el Hard Rock de Miami.

Barcelona jugará también 4 amistosos ante el Arsenal, Juventus, Real Madrid y AC Milán. Los encuentros se disputarán del 22 de julio al 1 de agosto.

El Estadio AT&T de Dallas tiene capacidad para 80,000 aficionados y costó más de 1.200 millones de dólares. Este escenario de los Dallas Cowboys fue inaugurado en 2009 y fue la sede del Super Bowl en 2011.

