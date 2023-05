Con un espectacular desfile Dua Lipa presenta en Cannes la colección de ropa “La Vacanza”

Uno de los eventos más esperados estos días en Cannes (muy aparte de las proyecciones en el festival de cine) era la presentación de la línea de ropa “La Vacanza”, diseñada en conjunto por Dua Lipa y Donatella Versace. La colección, compuesta por coloridas prendas, se dio a conocer en un espectacular desfile en el que bellas modelos desfilaron en una pasarela junto a una piscina infinita.

Desliza para ver todas las fotos

La artista británica fue también la modelo de varias prendas en fotografías promocionales. Así, se dejó ver usando vestidos largos y un traje de baño estampado (gran parte de la colección ya está a la venta). En su cuenta de Instagram Dua publicó un mensaje celebrando este nuevo proyecto: “¡Sintiéndome abrumada por la felicidad y aún asimilando lo de anoche! Crear esta colección con mi querida amiga Donatella Versace ha sido el proceso más increíble e inspirador que he podido experimentar”. View this post on Instagram A post shared by DUA LIPA (@dualipa)

Dua y Donatella describieron a “La Vacanza” como “una celebración de diversión, libertad y confianza”. Luego del evento, más relajada y con el elegante vestido negro que lució, la cantante decidió jugar un poco de boliche. En un video compartido en esa red social que encantó a sus millones de seguidores ella se mostró feliz con el resultado de su jugada. View this post on Instagram A post shared by Central Dua Lipa (@dualipacentral)

Sigue leyendo: