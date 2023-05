Dua Lipa da un avance de su nuevo sencillo “Dance the night”, tema principal de la película “Barbie”

Este lunes Dua Lipa ha dado una sorpresa a sus fans, pues en su cuenta de Instagram publicó un video en el que aparece enviando un beso y presentando un fragmento del sencillo “Dance the night”, que marca su regreso a la escena musical. View this post on Instagram A post shared by DUA LIPA (@dualipa)

“Dance the night” es el tema principal de la película “Barbie”, dirigida por Greta Gerwig y protagonizada por Margot Robbie. La canción estará disponible el 26 de mayo, y la artista británica incluyó junto a su post el mensaje: “Esta Barbie tiene una canción que llega esta semana… VIERNES A LA MEDIANOCHE”.

Hace varias semanas Dua Lipa obtuvo más de tres millones de likes en esa red social al dar a conocer su participación en la película, con una fotografía que la muestra con el cabello azul y caracterizada como una sirena. “Barbie” es uno de los principales estrenos a nivel mundial para este verano, y llegará a los cines de Estados Unidos el 21 de julio. View this post on Instagram A post shared by DUA LIPA (@dualipa)

