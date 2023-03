Dua Lipa sube la temperatura al usar un bikini de hilos con estampado de Hello Kitty

Dua Lipa ha dado una gran sorpresa a sus millones de seguidores en Instagram, al publicar una colección de fotos que la muestran durante sus vacaciones en Jamaica. Destaca una imagen en la que la cantante aparece luciendo su escultural cuerpo al usar un microbikini de hilos con estampado de Hello Kitty, antes de comer una rebanada de sandía.

En estos días libres Dua se ha divertido al máximo en la playa y en las fiestas improvisadas que se llevan a cabo en el exclusivo resort donde se hospeda. Pero eso no le ha impedido lucir espectacular y sacar su faceta de modelo con originales outfits, como un conjunto de mezclilla que lleva adornos en el sostén. View this post on Instagram A post shared by DUA LIPA (@dualipa)

Dua Lipa continúa publicando cada semana su podcast Service 95, que ha tenido mucho éxito entre sus fans y en el que trata diversos temas. Hace algunas semanas ella acudió a un partido de basquetbol en el Madison Square Garden acompañada de Mark Ronson, quien es uno de los productores de su próximo álbum, uno de los más esperados del año. View this post on Instagram A post shared by DUA LIPA (@dualipa)

Sigue leyendo: