En leggings negros deportivos Dua Lipa practica yoga con una complicada pose

Foto: Antony Jones for Spotify / Getty Images

Dua Lipa practica yoga desde hace varios años, pero se hizo toda una experta al hacerlo durante los descansos de su gira mundial Future nostalgia. Ahora sorprendió a sus fans con un video (que supera ya el millón y medio de likes en Instagram) en el que aparece usando leggings deportivos negros y asumiendo una complicada pose de cabeza, todo para promocionar su podcast “Service 95”, que este mes está dedicado a la salud y el bienestar.

Tras muchos meses de arduo trabajo la bella cantante británica comenzó 2023 muy relajada, y compartió una colección de imágenes que la muestran en un restaurante de Londres y comprando en una tienda. Ella actualmente prepara varios tracks para su próximo álbum, que podría lanzar a finales de este año.

Hace algunos días Dua Lipa causó sensación en Instagram al publicar una serie de fotos que la muestran celebrando la llegada del año nuevo; para la ocasión ella lució un sexy vestido brillante cuya abertura posterior dejó ver parte de su tanga blanca. Las imágenes han obtenido más de cinco millones de likes. View this post on Instagram A post shared by DUA LIPA (@dualipa)

