Dua Lipa prepara el lanzamiento de su línea de ropa “La Vacanza”

La cantante Dua Lipa sigue preparando su próximo álbum, pero no olvida su pasión por la moda y su faceta como modelo; por ello anunció en su cuenta de Instagram el lanzamiento de su línea de ropa “La Vacanza”, en colaboración con la diseñadora Donatella Versace. La colección se dará a conocer el 23 de mayo en Cannes, Francia.

Las dos artistas publicaron un mensaje en el que dan a conocer los pormenores de este proyecto en conjunto: “Estamos emocionadas de anunciar la colección de ropa para mujer “La Vacanza” de Versace, que hemos co-diseñado. No podemos esperar para mostrarles lo que hemos creado”.

Por su parte Dua (quien hace unos días causó sensación en el Met Gala) también dio detalles de su trabajo con Donatella, de quien es amiga desde hace varios años: “Ella y yo hemos formado un vínculo muy fuerte con el paso de los años, y estoy muy agradecida por el apoyo que he recibido de ella y de todo el equipo desde el principio de mi carrera. Ha sido un sueño el que ella me otorgue el honor de co-diseñar esta colección y dejar que salgan todas mis inspiraciones de verano. Estoy muy orgullosa de esta colección y no puedo esperar para que debute en Cannes”.

Sigue leyendo: