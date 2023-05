Usando biker shorts negros Dua Lipa acapara las miradas en un club

Dua Lipa ha causado sensación al compartir en Instagram una serie de fotografías que la muestran en la fiesta posterior al Met Gala. A su llegada a un club ella lució espectacular con un atuendo compuesto por biker shorts negros, top, medias y guantes, sin olvidar sus gafas oscuras y muchos collares como accesorios.

Horas antes la bella cantante británica posó en la escalinata que conducía al lugar donde tuvo lugar el evento principal. Ella optó por un elegante vestido de Chanel, y en otro de sus posts de esa red social hizo énfasis en el collar de diamentes que lució, al escribir el mensaje: “Yo y mi mejor amigo”. 💎 View this post on Instagram A post shared by DUA LIPA (@dualipa)

Una de las publicaciones más populares de Dua Lipa en Instagram durante las últimas semanas (con casi 4 millones de likes) ha sido la que la presenta caracterizada de sirena y con el cabello azul, promocionando la película “Barbie”, que se estrenará en Estados Unidos el 21 de julio y que marca su debut como actriz. Ella actualmente está dando los últimos toques a su próximo álbum -bajo la producción de Mark Ronson-, pero también compartirá créditos con Henry Cavill en el filme de espías “Argylle”, de Apple TV+. View this post on Instagram A post shared by DUA LIPA (@dualipa)

