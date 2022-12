En ceñido conjunto deportivo Dua Lipa se muestra de cabeza haciendo una pose de yoga

Luego de muchos meses de gira Dua Lipa se ha tomado un merecido descanso y se alista para el fin de año. Pero no olvida el hacer ejercicio, por lo que publicó en Instagram un video en el que aparece de cabeza, usando un ajustado atuendo deportivo y haciendo una pose de yoga, disciplina que practica desde hace años.

El tour Future nostalgia fue uno de los más exitosos en 2022 y dio a la oportunidad a la cantante de visitar muchos países. Ella compartió con sus fans una colección de sus imágenes favoritas que la muestran en el escenario, y la complementó con el mensaje: “Future Nostalgia ~ 2022 ~ el año que cambió mi vida. Gracias por la vida de recuerdos”. 🏹🤍

Durante su estancia en Londres Dua Lipa lució espectacular en un total look negro y se encontró con Rosalía -otra de las artistas más populares de 2022-, con quien se lleva muy bien. Ambas posaron para unas fotografías que hasta el momento han obtenido más de dos millones de likes en esa red social. View this post on Instagram A post shared by DUA LIPA (@dualipa)

