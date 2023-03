Dua Lipa posa en microbikini de hilos durante sus vacaciones en Jamaica

Dua Lipa prepara su regreso a la escena musical, pero no olvida a sus seguidores en Instagram y ahora los complació con una serie de imágenes tomadas en su reciente viaje a Jamaica. Ella lució un perfecto bronceado al posar muy sensual, usando un microbikini con estampado de flores; las fotos han causado sensación y hasta el momento superan los dos millones de likes.

Desliza para ver todas las fotos

En otras fotografías que compartió la cantante se dejó ver acompañada de amigas antes de salir a divertirse, y para la ocasión optó por un outfit compuesto por un conjunto de falda y chamarra color amarillo limón, un top blanco y botas altas plateadas. View this post on Instagram A post shared by DUA LIPA (@dualipa)

Actualmente Dua Lipa se encuentra en la fase final del proceso de grabación de su esperado tercer álbum; ella trabajó con los productores Mark Ronson y Tobias Jesso Jr.. Hace algunos días surgieron rumores de que la artista podría interpretar el tema principal de la película “Barbie”, que está próxima a estrenarse, pero nada ha sido confirmado.

