Dua Lipa sorprende al acudir a un desfile de modas sin pantalones

Foto: Jacopo M. Raule for Prada / Getty Images

Es innegable el amor que Dua Lipa tiene por la moda, y lo dejó ver una vez más al acudir a un desfile de la firma Prada en Milán para presentar la colección otoño/invierno 2023. Pero más que las modelos ella fue la que acaparó las miradas por su vanguardista atuendo, compuesto por un blazer negro, una blusa estampada, zapatos y pantimedias, sin incluir un vestido o pantalones.

Mientras esperaba el comienzo del show la bella cantante británica respondió a una pregunta que le hicieron acerca de cuál era el artículo esencial para ella durante la Semana de la Moda, pero contrario a lo que muchos pensarían, Dua respondió que tan sólo sería “un buen par de gafas de sol”. View this post on Instagram A post shared by Central Dua Lipa (@dualipacentral)

Dua Lipa se encuentra grabando su próximo álbum, pero se da tiempo para hacer viajes relámpago para disfrutar de este tipo de eventos. En el desfile de GCDS lució un outfit aún más impactante, que consistía en un largo vestido transparente que dejó ver su ropa interior. View this post on Instagram A post shared by Central Dua Lipa (@dualipacentral) View this post on Instagram A post shared by Central Dua Lipa (@dualipacentral) View this post on Instagram A post shared by Central Dua Lipa (@dualipacentral)

