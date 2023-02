Sin sostén, Dua Lipa posa en un restaurante usando un top sujetado con correas

Durante el mes de enero Dua Lipa hizo viajes relámpago a varios países de Europa, compartiendo en su cuenta de Instagram colecciones de imágenes con los mejores momentos. Ella ha obtenido millones de likes por unas fotografías que la muestran en un restaurante, luciendo muy sexy en joggers y un ajustado top de piel sujetado al centro por correas, que dejó ver que no llevaba sostén.

La bella cantante británica no olvida su faceta de modelo, y posó junto a un ventanal durante su estancia en Holanda. En otra imagen hasta se subió a una viga para presumir su atuendo compuesto por botas, chamarra de piel, un minivestido y medias negras.

Recientemente Dua Lipa informó a sus fans que está nominada a un premio BRIT en la categoría de Mejor Artista Pop; además publicó una foto en el estudio, pues ya se encuentra grabando su próximo álbum en el que podría colaborar el productor Mark Ronson, a juzgar por el video que compartió con motivo del más reciente episodio de su podcast “Service 95”, en el que estuvo invitado. View this post on Instagram A post shared by DUA LIPA (@dualipa) View this post on Instagram A post shared by DUA LIPA (@dualipa)

