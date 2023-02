Dua Lipa se deja ver muy sensual usando top de hilos, botas altas y una falda abierta hasta la cintura

Dua Lipa está estrenando una imagen que combina la elegancia con la sensualidad, y lo dejó ver en su más reciente post de Instagram: una colección de imágenes en las que aparece usando un top de hilos, botas altas, un saco negro y una falda con abertura que le llega hasta la cintura. El mensaje que escribió junto a las fotos fue: “Tengo que salir del estudio más y ver algo de la luz del sol”.

Con ese mismo atuendo la bella cantante británica acudió a la fiesta que se llevó a cabo la noche del domingo 19, al término de los premios BAFTA. Tras su gira mundial Future nostalgia ella comenzó a grabar lo que será su esperado nuevo álbum, y en otra publicación compartió fotos y videos que la captan en el estudio y preparando la nueva colección de canciones que estará lista este mismo año. View this post on Instagram A post shared by Central Dua Lipa (@dualipacentral) View this post on Instagram A post shared by DUA LIPA (@dualipa)

Dua Lipa tampoco descuida su exitoso podcast “Service 95”, en el que trata diversos temas y el cual promociona en sus redes sociales. En el más reciente número se presentan perfiles de la diseñadora de joyería Solange Azagury-Partridge y la escritora Lauren Cochrane. View this post on Instagram A post shared by SERVICE95 (@service95)

