Dua Lipa deja al descubierto su tanga blanca al usar un minivestido con estratégica abertura

La gira mundial Future nostalgia de Dua Lipa ha quedado atrás, y ahora la cantante se dejó ver celebrando la llegada de 2023, luciendo muy sexy al posar para fotos mientras usaba un minivestido brillante con una abertura estratégica en la parte posterior, que dejaba ver parte de su tanga blanca. El mensaje que escribió como complemento a las fotos que publicó en Instagram fue: “🏹🤍2023 ~ Feliz Año Nuevo ~ deseando paz, amor, salud y felicidad para este año”.

Apenas unos días antes la artista compartió fotos y videos que la muestran en restaurantes y por las calles, celebrando el que ha sido uno de sus años más exitosos. Junto a un clip en el que aparece a bordo de un auto Dua escribió: “Los últimos días de ’22”.

El tour de Dua Lipa fue uno de los más exitosos de 2022, y ella también compartió varios clips que muestran momentos espectaculares de sus conciertos, además de mostrarse agradecida con su equipo. Este año lanzará su esperado nuevo álbum, del cual ha dicho contará con un estilo musical muy distinto al de sus anteriores producciones. View this post on Instagram A post shared by DUA LIPA (@dualipa)

