Usando microbikini de hilos Dua Lipa posa recostada y a punto de leer un libro

Dua Lipa ha causado sensación en Instagram por su más reciente post: se trata de una colección de fotos en las que sobresale una selfie que la muestra recostada, usando un microbikini de hilos y a punto de leer un libro. El mensaje con el que complementó las imágenes fue: “Desde que puedo recordar, a cualquier lugar que voy llevo conmigo un libro. Leer es una parte increíblemente importante de mi vida y una de mis más grandes alegrías”.

Desliza para ver todas las fotos

Otra de las pasiones de la bella cantante británica es la moda, y hace unos días compartió fotos de la fiesta posterior a la MET Gala, en la que optó por lucir un curioso outfit compuesto por medias negras, biker shorts, zapatos de tacón alto y top, complementando su look con muchos collares, guantes con perlas y unas gafas oscuras. View this post on Instagram A post shared by DUA LIPA (@dualipa)

Dua sigue trabajando en su nuevo álbum (uno de los más esperados del año), pero el 23 de mayo, junto con Donatella Versace, presentará en Cannes la colección de ropa para mujer La Vacanza, que planearon y diseñaron desde hace varios meses. Ella escribió junto a una foto que las muestra juntas el texto: “¡No podemos esperar para mostrarles lo que hemos creado!” View this post on Instagram A post shared by Donatella Versace (@donatella_versace)

Sigue leyendo: