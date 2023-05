Horóscopo de hoy de Nana Calistar 24 de mayo de 2023

PISCIS

Un viaje y un mejor puesto de trabajo va a ser la llave exacta para mejorar tus ingresos. Se visualiza boda o inicio de relación por parte de una amistad o persona cercana a ti. Dinero muy bueno que regresa a tus manos de ciertas perdidas que tuviste en tu pasado. Ten cuidado con ir más allá cuando no hay interés de su parte o terminarás siendo el que más sufre como ya lo has vivido anteriormente. Te vienen muchas mejoras laborales y cambios importantes en tu vida que te beneficiarán mucho. En el amor muchas oportunidades, pero eres muy complicado pues has tenido prospectos para ser feliz, pero sigues exigiendo algo que sabes que por derecho no te corresponde. Sale a la luz un chisme o comentario que podría involucrar tu persona o la de miembro de tu familia. Hay una persona que te trae en las nubes, sin embargo, ella no hace nada por acercarse a ti o darte señales de su interés hacia ti.

ACUARIO

Deja de manipular amistades para lograr tus objetivos, no es necesario llegar a eso. Ya no te culpes por errores que no cometiste, no son tuyos, date la oportunidad de meditar y de perdonarte cualquier falla que hayas cometido, se te da mucho el flagelarte y hacerte daño y por esa razón muchos de tus sueños y metas no han logrado concretarse. Hay momentos del día en que ya no quisieras seguir o te cuesta trabajo enfrentar al mundo, tienes miedo de ser herido o herida o que dañen a lo que más quieres, no puedes seguir así, disfruta cada caída y cada éxito y recuerda que la vida está llena de altas y bajas aprende de eso. Tu buen corazón siempre de pie te permitirá alcanzar cada uno de tus sueños y metas, trata de no complicarte tanto la vida ni aparentar cosas que no sientes, te esperan muchas buenas noticias y cambios importantes que te van a beneficiar mucho.

CAPRICORNIO

Subirás de peso sino te cuidas, échale más ganas en esa cuestión y sobre todo en el gym. Algunas ocasiones se te complican mucho pedir perdón, pero es parte de tu esencia, solo recuerda que haciéndolo será la única manera en que conseguirás y lograrás encontrar paz dentro de ti. Cambios en el amor se visualizan, la llegada de una persona de piel blanca que te hará cambiar de opinión acerca de la vida. Algunas ocasiones te desesperan el que no marche todo bien en tu vida, dale una vuelta a tu pasado y comprenderás muchas cosas de tu presente. Es importante que aprendas las lecciones y sobre todo de tus caídas pues ellas te darán la pauta sobre qué camino deberás de seguir en tu vida. Si tanto te gusta esa persona da el primer paso tú y si te rechaza al menos ya nos seguirás ahí perdiendo el tiempo pensando que algún día serás correspondido. No pretendas cosechar amor donde has sembrado desconfianza e indiferencia.

SAGITARIO

Muchas posibilidades de viaje si es con amistades o familia disfrútalo al máximo. Retorno de amistad del pasado te cambiará tu manera de ser y pensar. Estas en una etapa donde te encontrarás a ti mismo y entenderás cuestiones que antes se te dificultaba creer. No des más de lo que recibes y no te enojes por cuestiones que van a pasar sin problema y tienen solución. Recuerda que los golpes y caídas que pasaste te convirtieron en lo que eres hoy, no te quejes de quién eres y siéntete orgulloso de hasta dónde has llegado. Date tu lugar y date el taco, no andes de más con quien ni te masca ni te pela, recuerda que quien merezca estar en tu vida solito irá a ponerse en ella y no necesitarás andar de arrastrado o arrastrada exigiendo un lugar que no se te ha dado y quizás ni se te dé. Un viaje se cancela debido a falta de presupuesto y de interés por parte tuya y de amistades.

ESCORPION

No permitas que los malos comentarios de otras personas te afecten, recuerda que tú tienes el poder de decisión, si alguien se está pasando o te hace sentir mal con lo que sale de su boca mándale bien lejos que no tiene por qué seguir permaneciendo en tu vida. No pierdas tu tiempo rogando o mendigando amor a quien no hace nada por estar en tu vida o por interesarse en tus cosas. Ten mucho cuidado en lo que deseas pues el universo podría ponértelo frente a ti a alguien de tu pasado. Amores nuevos están por llegar si estas soltero o soltera uno llegará por red social. Cambios en tu estado de ánimo muy perros en los cuales estarás dentro de una etapa complicada, te podrías deprimir demasiado en estas fechas así que trata de no darle demasiada importancia a esos estados de ánimos. Cambios importantes en tu madurez y forma de ver la vida, si hubo problemas con un familiar se van a solucionar de la mejor manera cuando menos lo imagines

LIBRA

Cambios importantes en tus estados de ánimo quizás comenzaras a sentirle sabor a la vida, disfrútala y ya no te quedes con ganas de nada, la vida se hizo para gozarla y ser feliz. Familiar necesitará mucho de ti en próximas fechas. No trates de ocultar tus sentimientos con quien te muestra los suyos, aprende a ser más abierto en ese sentido o podrías perder lo que más quieres. Oportunidad de un viaje y te van a cancelar una salida que estabas planeando con una amistad. Probabilidad de iniciar curso o entrar a estudiar algo, te va a beneficiar mucho en un mediano plazo. Cambios en la economía muy benéficos, siempre constante en tus sueños y metas, siempre fiel a tus ideales pero algunas veces le entras a la flojera y por esa ocasión no logras avanzar, dile next a todo eso que te cause conflicto o problema, necesitas poner los pies en la tierra e ir por tus sueños e ideales. La vida te pondrá en tu camino una oportunidad la cual deberás aprovecharla y tomarla sin pensar mucho o de lo contrario perderás una gran oportunidad de crecimiento laboral.

VIRGO

Si vives una relación complicada en la cual son más las discusiones y problemas que el amor piensa bien si vale la pena seguir ahí desgastándote más de la cuenta. Cuida más tu salud pues estas en un ciclo complicado en el cual podrías cometer errores y contraer enfermedades complicadas de las cuales te será difícil salir. Nuevos amores se consolidan entre ellos uno que llegará mediante una red social o amistad. Deja ya de estar pensando en cosas que no son o quizás nunca sucedan, pon los pies en la tierra y dedícate a tu presente o de lo contrario solo dejarás pasar la vida. Amistad te buscará pa pedirte el consejo o darte un chisme, no des ninguna opinión porque te culparán a ti de algo que no hiciste. Con el paso de los días podrías entrar en periodos de tristeza sobre todo antes de dormir, que eso ya no te afecte, debes aprender a controlar tus sentimientos y darte cuenta de que mientras haya vida hay esperanza. Noticias inesperadas te pondrán algo nervioso o nerviosa.

LEO

Te llegarán nuevas oportunidades en muchos ámbitos sobre todo en la economía y en el área de los amores, no te atontes o de lo contrario terminarás enredándote con cualquier cosa. Es probable que se den pleitos o discusiones en la familia, que eso no te altere, no des opiniones si desconoces lo que pasa. Una visita inesperada te va a llegar en estos días. Cuida mucho tu espalda y estomago pues estarás sufriendo de algún malestar en esas partes. Cuídate de robos y perdición de objetos pues podrían presentarse en esta semana. No te dejes manipular por amistades pues podrías cometer grandes errores, hay días en que no deseas ni levantarte, ponte las pilas y deja de sentimentalismo y ridiculez es momento que veas por ti y pongas empeño en tus metas y sueños. Ten cuidado con lo que saldrá de tu boca en esta semana pues podrías perder a quien de verdad importa.

CÁNCER

Es probable que persona de tu pasado ya sea expareja o ex amistad te esté pensando mucho y en próximos días tengas información de él o ella. Hay posibilidad de cambios laborales y de asistir a convivencia o fiesta en próximas fechas. Si tienes parejas es probable que estén ya en una etapa en la cual la relación ha estado ya desgastada, necesitan innovar y cambiar la rutina o de lo contrario esa relación no dará para más. Posibilidad de un viaje y de un negocio que podría dejarte grandes ganancias. Te vienen cambios muy buenos en el área de la económica, necesitas ponerte ya las pilas y no gastar dinero en cuestiones que no necesitas, has tenidos oportunidades de crecimiento sin embargo apenas te llega un dinerito y te lo gastas. Tu carácter tan fuerte puede meterte en problemas, aprende a respetar la opinión de los demás pues cualquier discusión que se presente en estos días será un desacierto para ti.

GÉMINIS

Si tienes pareja vienen cambios importantes en los cuales las relaciones se va a consolidar más que nunca, una situación hará que el amor crezca mucho. Si ya tienes una relación y han existido problemas la vida misma les pondrá las cosas para que todo se solucione de la mejor manera, no te permitas dejar ir el amor que tanto trabajo te costó encontrar, aprende a escuchar y meditar en frío, todo tiene solución y de las peores pelas vienen las mejores reconciliaciones. No comentes nada de tus amistades pues en este periodo que está iniciando van a surgir muchos malos entendidos los cuales podrían hacerte perder grandes amistades, lo que es para tu corazón ahí déjalo y no lo expongas hasta no ser hechos concretos y no meras fantasías. Recuerda que no estás para perder el tiempo ni puedes estar esperanzado o esperanzada a que a esa persona que te gusta se le hinche para que dé el primer paso.

TAURO

Ten más confianza en tus actos pues está por cumplirse un sueño por el que has estado trabajando desde hace ya algún tiempo. Amor de una noche llega sin embargo solo podría meterte en problemas. Momento de mandar a la ñonga a esas personas envidiosas que solamente ladran y ladran, pero no aportan nada y ni pa el gasto dan, esa gente es la que menos debería de preocuparte. Si tienes pareja podrían existir problemas debido a celos, desconfianza y cuestiones que tienen que ver con tus inseguridades. Si tienes pareja podrías enfrentar una situación algo compleja pues vienen celos muy fuertes debido a una persona de piel blanca. Momentos nuevos se aproximan entre ellos la llegada de una oportunidad de trabajo o cambio de domicilio que te ayudará mucho a madurar.

ARIES

Ya no te compliques la existencia ni des cavidad en tu vida a esas personas que no te benefician en nada o solo se la viven buscado maneras sutiles de hacerte daño, son muy de tirar la piedra y esconder la mano. Hay probabilidad de cambios muy fuertes pues te darás cuenta de que no vale la pena seguir alimentando sentimientos falsos; manda a la fregada a quien no quiera seguir en tu vida, es momento de abrir las puertas a quien de verdad merece entrar en ella. Un amor nuevo llega, pero hará una revolución en tu vida al punto de terminar disgustado con tu familia. Ya no te dejes de nadie y quien te busque te va a encontrar, si permites insultos en tu contra te van a agarrar de tu títere, es mejor dejar las cosas en claro desde un principio. No seas tan duro o dura con quienes te rodean o te costará mucho trabajo disculparte si te hacen mala cara. Ponte ya las pilas y no caigas más en fregaderas que solo te dejen como él o la débil de la historia, tienes todo pa tener a quien se te de tu regalada gana, pero te atontas mucho al esperar que las personas sean como tú.