Iván Montero: 30 años en el mundo de la belleza en Los Ángeles y México

Cuando Iván Montero vino a Estados Unidos para estudiar inglés por una temporada, lejos estaba de imaginar que un día tendría su propio negocio en el mundo de la belleza y que una de sus clientas más famosas sería la fallecida cantante Jenny Rivera. De ahi que es reconocido en Los Ángeles como el estilista de las estrellas.

“Jenny y yo fuimos amigos desde 2005 hasta poquito antes de que falleciera, y por supuesto, me encargaba de atender su cabellera”, dice el mexicano Iván Montero, propietario de I M Hair Studio en la ciudad de Burbank, California.

Iván nació hace 56 años en Teutla, un ranchito en el estado de Puebla en México. A los 13 años se fue a vivir a la Ciudad de México y a los 17 años comenzó su carrera como estilista.

“Por esos años, vine a Estados Unidos, porque quería estudiar inglés y traía dinero para mantenerme unos meses”.

Pero cuando se le acabó, no le quedó otra más que buscar trabajo, solo para encontrarse con que sin una licencia no podía ejercer de estilista en California.

“Me regresé a México, y tuve un trabajo muy bueno en Polanco, pero a los 5, 6 años volví a Estados Unidos. Intenté vivir en New Jersey y no me gustó. Así que me vine a Los Ángeles”.

A pesar de que traía muy buenas recomendaciones como la de quien fuera propietario de Televisa, Emilio Azcárraga, le batalló por la falta de una licencia de California y por no dominar el inglés.

“Como me había ido muy bien en Polanco, venía con los humos muy altos”.

Pero las barreras con las que se topó en California, lo hicieron poner los pies sobre la tierra.

“Me puse a estudiar inglés, y a prepararme para sacar mi licencia. En 1991 obtuve mi licencia para trabajar como estilista en California”.

Su primer trabajo fue en la ciudad de Huntington Park en el condado de Los Ángeles, donde llegó a tener su primer salón. Después logró su sueño de trabajar en Beverly Hills y también laboró en un salón en el mall de Burbank donde llegó a ser el gerente general.

“En más de 30 años de carrera, he pasado por muchos lugares. Nunca quise quedarme estancado en un salón. Siempre quería seguir aprendiendo y crecer. Para eso aprovechaba todos los cursos que me ofrecían ”.

Hace poco más de 13 años se presentó la oportunidad de tener de nuevo su propio salón en Burbank, y lo bautizó con las iniciales de su nombre y apellido, I M Hair Studio donde trabaja al lado de su única hija Esthela.

“Siempre tuve en mente regresar a México, pero después de que mis padres murieron y de que mi hija me hizo abuelo y me dio dos nietos, decidí que Los Ángeles es mi lugar permanente para vivir. Ya hasta tengo el lugar donde quiero que mis restos reposen el día que parta de este mundo”.

Dicd que ser padre y abuelo hizo toda la diferencia para olvidarse de volver a vivir a México.

“¿A qué me regreso a México? Aquí está toda mi familia. Pero me tomó varias décadas decidir. Siempre tuve la espina de regresar a México”.

Y así tiene que ser – dice – ya que le costó mucho venir a este país, como para que cuando muera lo lleven de regreso, “mejor me quedo aquí”.

Iván platica que poco a poco se han ido levantando con su I M Hair Salon después de la pandemia de covid.

“Nos afectó demasiado. Pensábamos que serían solo unos días y se tornó en meses y años. Afortunadamente pudimos sobrevivir de los ahorros, ya que nunca recibimos dinero del gobierno y nos ayudó que hicimos un buen arreglo con la persona que nos renta el local”.

Pero definitivamente hace ver que todo cambió después de la pandemia. Iván rentaba estaciones a otras y otros estilistas y ahora está solo trabajando con su hija Esthela.

“Con la pandemia, la gente se volvió más leal. Y de vez en cuando nos llegan al salón, turistas, personalidades, actores y cantantes de otros países, pero he tenido como clientes constantes a funcionarios del FBI y del Servicio Secreto; y gente que trabaja en la televisión hispana. Ahora tengo a una actriz afroamericana-filipina, Sharon Leal”.

Iván sueña con tener su propia academia de belleza y dedicar parte de las instalaciones de su salón a ese fin.

“Quiero formar gente y ser instructor porque tengo mucho que aportar al mundo de la belleza. Me he dedicado a superarme”.

Reconoce que le tomó mucho tiempo creer en él. “Siempre he creído en mí, pero no en la manera que me veo ahora. Tenía un poco de inseguridades como profesional y en mí mismo en el plano físico. He madurado y estoy en el mejor momento de plenitud física y profesional”.

Iván dice que se siente dichoso. ”La felicidad máxima es saber quién eres y a quien tienes contigo”.

A los inmigrantes que están comenzando su vida en EE UU, les dicen que es un gran error dedicarse exclusivamente a trabajar.

“En el momento que llegan aquí tienen que educarse. Está bien trabajar duro, pero también tenemos que educarnos, aprender inglés, leer y prepararnos. Si no nos educamos, no vamos a llegar a ningún lado, y a los latinos nos van a seguir encajonando en este país, y poniéndonos a lavar baños”.

