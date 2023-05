La corta, pero memorable carrera de Tina Turner en el cine

Tina Turner es considerada una de las mejores intérpretes en la historia del rock, pero al igual que otras artistas como Beyoncé Knowles, Taylor Swift o Britney Spears, canalizó parte de su éxito para probar suerte en el cine, logrando algunos títulos que con el tiempo se convirtieron en clásicos. Aquí sus trabajos más memorables en la pantalla grande:

Gimme shelter (1970)

El documental dirigido por Charlotte Zwerin, Albert y David Maysles narra la gira del grupo The Rolling Stones (buenos amigos de la cantante) por Estados Unidos en 1969, mostrando un concierto gratuito en el que hubo un asesinato. Tina aparece (junto con su ex esposo Ike Turner) interpretando “I’ve been loving you too long”.

Tommy (1975)

Dirigida por Ken Russell, esta adaptación cinematográfica de la ópera rock del grupo británico The Who fue todo un éxito tras su estreno, presentando un elenco multiestelar en el que destacan Jack Nicholson, Elton John, Eric Clapton y Tina, quien interpreta a The Acid Queen (La Reina Ácida), una prostituta que comercia LSD.

Mad Max beyond thunderdome (1985)

Tras su regreso triunfal al mundo de la música en 1984, Tina Turner recibió la oferta de estelarizar la película de acción “Mad Max beyond thunderdome”, tercera parte de la saga dirigida por George Miller; su coestrella fue Mel Gibson, quien se declaró fan de la cantante. En el filme la artista originaria de Brownsville es Aunty Entity, una temible villana que sólo se frena en sus fechorías debido a que Max Rockatansky (Gibson) le atrae mucho. Como era de esperarse, ella interpretó el tema musical de la película, “We don’t need another hero”, que fue un éxito a nivel mundial.

What’s love got to do do with it (1993)

Esta película -muy popular tras su estreno- muestra la vida de Tina Turner, desde su matrimonio con Ike Turner hasta los abusos que sufrió siendo ya una conocida cantante, para regresar a grabar en 1984 y obtener un éxito aún mayor. El filme está basado en la autobiografía de la artista I, Tina, que escribió junto con Kurt Loder (el conocido periodista de MTV News) y que fue un best-seller en 1986. La cinta nominó a dos premios de la Academia, en las categorías de Mejor Actor (para Laurence Fishburne) y Mejor Actriz (para Angela Bassett). “What’s love got to do with it” fue completamente autorizada por ella (quien cantó el tema principal “I don’t wanna cry”, otro de sus hits); sin embargo, ella siempre se negó a verla, pues no deseaba experimentar de nuevo ciertos pasajes de su vida.

