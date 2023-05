Tina Turner, la Reina del Rock’n Roll, muere a los 83 años

Tina Turner, la fantástica cantante que ha sido catalogada durante años como “La Reina del Rock’n Roll” ha fallecido a los 83 años, según publicaron en su cuenta de Instagram a través de un comunicado. View this post on Instagram A post shared by Tina Turner (@tinaturner)

La causa de la muerte de Turner aún no ha sido revelada, pero si se dio a conocer que fue después de una larga batalla contra una enfermedad. El deceso de Tina Turner ocurrió en su mansión Zúrich, Suiza.

“Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de Tina Turner. Con su música y su pasión ilimitada por la vida, cautivó a millones de fanáticos en todo el mundo e inspiró a las estrellas del mañana. Hoy despedimos a una querida amiga que nos deja a todos su mayor obra: su música. Toda nuestra más sincera compasión está con su familia. Tina, te extrañaremos mucho. (© Peter Lindbergh)”, fue el comunicado que se compartió en la cuenta de Instagram de la artista.

Recordemos que la también integrante del Salón de la Fama del Rock’n Roll luchó muchos años con un cáncer intestinal en el 2016. Después le hicieron un trasplante de riñón en el 2017.

Tina Turner nació en Tennessee. Su verdadero nombre fue Anna Mae Bullock. Su formación vino del coro eclesiástico, como muchas cantantes de su generación. Tuvo una vida marcada por los éxitos. Pero también vivió unos terribles abusos por parte de quien fue su mánager por muchos años y también su gran amor, Iker Turner.

Noticia en desarrollo.

Sigue leyendo:

– Doble de Kim Kardashian, Ashten G, murió tras cirugía plástica

– Autopsia de Coolio arroja que el rapero murió de una sobredosis de fentanilo, heroína y metanfetaminas

– Murió Andrés García después de una larga lucha por su salud

– Muere David Crosby. El fundador de The Byrds y de Crosby, Stills & Nash tenía 81 años

– Se suicida Stephen “tWitch” Boss, DJ y productor de Ellen DeGeneres